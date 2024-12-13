Gerador de Vídeos de Anúncio para Funcionários: Crie Atualizações Envolventes

Crie um vídeo de anúncio interno de 90 segundos para a integração técnica de novos funcionários, direcionado a novos colaboradores técnicos e desenvolvedores existentes, apresentando um estilo visual limpo e profissional com sobreposições de texto na tela e uma narração clara e informativa. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para sintetizar a narração e incorpore um avatar de AI para apresentar as informações principais.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo conciso de 1 minuto sobre o cronograma de manutenção do sistema para todos os funcionários que necessitam de acesso aos sistemas principais, apresentando um estilo visual simples e direto, enfatizando datas e horários importantes, acompanhado por um áudio calmo e autoritário. Garanta acessibilidade gerando legendas para o vídeo e aproveite a geração de Narração da HeyGen para uma entrega natural deste importante anúncio.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo instrutivo envolvente de 2 minutos detalhando o lançamento de um novo recurso de software, voltado para usuários do produto e equipes de suporte interno. O estilo visual deve ser envolvente e demonstrativo, com capturas de tela dinâmicas, complementado por um áudio entusiástico e instrutivo. Este projeto de Gerador de Vídeo AI pode utilizar efetivamente a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para criação eficiente de conteúdo e redimensionamento e exportação de Aspecto para distribuições em várias plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo crítico de 45 segundos sobre as melhores práticas de cibersegurança para todos os funcionários, adotando um estilo visual sério, mas acessível, com gráficos relevantes e texto mínimo na tela. O estilo de áudio deve ser direto e profissional, enfatizando os principais pontos. Empregue os avatares de AI da HeyGen para transmitir a mensagem com autoridade e sua geração de Narração para comunicações internas consistentes e claras.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Anúncio para Funcionários

Crie vídeos de anúncio para funcionários profissionais e envolventes de forma rápida e fácil, potencializando suas comunicações internas com visuais dinâmicos e AI.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Anúncio
Cole sua mensagem de anúncio para funcionários no editor. Nossa plataforma utiliza a capacidade de Texto-para-vídeo para converter instantaneamente seu texto em um diálogo falado envolvente.
2
Step 2
Personalize com Sua Marca
Integre perfeitamente o logotipo e as cores da sua empresa. Aplique esses controles de marca para garantir que seu vídeo reflita perfeitamente a identidade corporativa para comunicações internas.
3
Step 3
Gere Narração AI
Selecione entre uma variedade de vozes e tons para produzir uma narração AI de alta qualidade para seu roteiro, garantindo que sua mensagem seja entregue de forma clara e profissional.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize seu anúncio e exporte seu vídeo em vários formatos de proporção e resoluções, facilitando o compartilhamento em todas as suas plataformas internas preferidas.

Casos de Uso

Entregue Mensagens de Liderança Impactantes

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de anúncio para funcionários?

A HeyGen utiliza AI avançada para transformar texto em conteúdo de "vídeo de anúncio" profissional com "narração AI" realista e apresentadores "avatar AI", tornando-se um eficiente "gerador de vídeo de anúncio para funcionários". Esta tecnologia de "Texto-para-vídeo" simplifica significativamente o processo de produção para "comunicações internas" dentro da sua organização.

Quais opções de personalização estão disponíveis para a marcação dos meus vídeos de anúncio?

A HeyGen permite que você "Personalize com Sua Marca" incorporando o logotipo e as cores da sua empresa diretamente nos seus vídeos. Você também pode utilizar sua extensa "biblioteca de mídia" e "modelos de vídeo" para manter uma estética de marca consistente em cada projeto de "gerador de vídeo de anúncio para funcionários".

A HeyGen oferece recursos para acessibilidade de vídeo e distribuição mais ampla?

Sim, a HeyGen gera automaticamente "Legendas" para todos os vídeos, melhorando a acessibilidade para públicos diversos. Você pode facilmente exportar seu "vídeo de anúncio" em vários formatos de proporção adequados para diferentes plataformas, incluindo "mídias sociais" ou sistemas de "comunicações internas".

A HeyGen pode produzir conteúdo "gerador de vídeo" dinâmico e envolvente para anúncios internos?

Com certeza, a HeyGen oferece "animações dinâmicas" e uma ampla gama de "modelos de vídeo" para garantir que seus resultados de "gerador de vídeo de anúncio para funcionários" sejam cativantes. O "Gerador de Vídeo AI" torna "fácil de usar" a criação de conteúdo com aparência profissional sem a necessidade de expertise em edição complexa.

