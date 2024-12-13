Criador de Vídeos de Anúncios Quadrados: Crie Anúncios Perfeitos para Redes Sociais
Corte e redimensione facilmente seus vídeos para dimensões quadradas perfeitas em todas as plataformas de redes sociais com nossas ferramentas de redimensionamento de proporção de aspecto.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva uma peça promocional dinâmica de 45 segundos direcionada a gerentes de redes sociais e criadores de conteúdo, mostrando o rápido processo de criação usando os modelos de vídeo quadrado da HeyGen. O vídeo deve empregar um estilo visualmente envolvente e acelerado, com cortes rápidos entre diferentes opções de modelos, acompanhado por áudio enérgico e em tendência. Enfatize a experiência intuitiva do editor de arrastar e soltar e a variedade disponível através de Modelos e cenas para geração instantânea de conteúdo.
Imagine um anúncio envolvente de 1 minuto para empresas de e-commerce e educadores, ilustrando o poder das ferramentas impulsionadas por IA na criação de campanhas de mídia social atraentes. O estilo visual deve ser elegante e profissional, apresentando avatares de IA realistas apresentando os principais benefícios, acompanhados por uma geração de narração amigável e clara. Demonstre como os avatares de IA da HeyGen podem entregar um forte chamado à ação para aumentar o engajamento.
Produza um tutorial detalhado de 90 segundos voltado para editores de vídeo e equipes de marketing, focando na precisão e controle oferecidos para ajustes de vídeo. O estilo visual deve ser informativo e claro, com demonstrações passo a passo das ferramentas da HeyGen para cortar e redimensionar vídeos, complementadas por narração humana concisa. Ilustre a utilidade de legendas geradas a partir de um roteiro, mostrando como o Texto-para-vídeo a partir de roteiro garante acessibilidade e impacto para conteúdo técnico.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Anúncios de Alto Desempenho.
Gere rapidamente vídeos de anúncios atraentes, otimizados para várias plataformas, para aumentar o desempenho da campanha.
Produza Vídeos Envolventes para Redes Sociais.
Crie facilmente vídeos e clipes envolventes perfeitos para formatos quadrados em todos os seus canais de redes sociais.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos quadrados para redes sociais?
O editor de vídeo online da HeyGen permite que você crie e redimensione vídeos facilmente para uma proporção de aspecto quadrada perfeita, ideal para plataformas como Instagram e Facebook. Você pode começar com um modelo ou fazer upload de sua própria mídia, depois cortar seu vídeo com precisão.
Quais ferramentas impulsionadas por IA estão disponíveis no editor de vídeo online da HeyGen para criação de vídeos quadrados?
O editor de vídeo online da HeyGen integra poderosas ferramentas impulsionadas por IA, como avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo, simplificando sua produção de vídeos de anúncios quadrados. Esses recursos simplificam tarefas complexas de edição, permitindo que você se concentre em sua mensagem.
A HeyGen oferece modelos de vídeo quadrado para começar rapidamente?
Sim, a HeyGen oferece uma variedade de modelos de vídeo quadrado profissionais que você pode personalizar com um editor de arrastar e soltar. Isso facilita a criação de anúncios quadrados envolventes sem a necessidade de habilidades extensas de design.
Posso personalizar a marca e compartilhar facilmente meus vídeos quadrados da HeyGen?
Absolutamente. A HeyGen permite que você aplique controles de marca, como logotipos e cores, aos seus vídeos quadrados. Uma vez que seu anúncio esteja perfeito, você pode facilmente baixar e compartilhar seu vídeo em todas as suas plataformas de redes sociais.