A HeyGen melhora seu processo Ágil/Scrum fornecendo um robusto gerador de vídeo de revisão de sprint que garante consistência e garantia de qualidade para revisões de sprint. Ela ajuda a criar vídeos de revisão de projeto dinâmicos, aumentando a prontidão da equipe e permitindo que você grave e edite atualizações chave de forma eficiente com um editor de vídeo de AI.