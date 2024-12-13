Crie um vídeo de anúncio de patrocínio de 30 segundos, projetado para pequenas empresas e startups que buscam atrair novos parceiros. O estilo visual deve ser profissional e limpo, usando cores brilhantes e encorajadoras, com uma trilha sonora moderna e animada. Este vídeo tem como objetivo apresentar claramente os benefícios da parceria, destacando logotipos de marcas proeminentes, e pode ser facilmente criado usando os extensos modelos e cenas do HeyGen para estabelecer uma forte identidade visual.

