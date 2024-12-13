Desbloqueie o Engajamento com Nosso Gerador de Vídeos de Conteúdo Patrocinado

Profissionais de marketing, produzam facilmente anúncios UGC envolventes com avatares de IA, transformando suas campanhas de vídeo com atores digitais realistas.

Imagine um vídeo dinâmico de 30 segundos voltado para profissionais de marketing e marcas D2C, mostrando como eles podem facilmente gerar anúncios UGC envolventes. O estilo visual deve ser moderno e acelerado, apresentando diversos avatares de IA apresentando um produto com geração de narração clara e concisa, destacando a capacidade do HeyGen de criar conteúdo patrocinado autêntico sem filmagens extensas.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo vibrante de 45 segundos direcionado a criadores de conteúdo e pequenos empresários, demonstrando o poder de um gerador de vídeos de conteúdo patrocinado. Os visuais devem ser modernos e coloridos, perfeitos para YouTube Shorts, com música animada e narração profissional. Ilustre a adaptação de modelos personalizáveis em narrativas cativantes usando texto para vídeo a partir de roteiro, tornando a criação de conteúdo simples e impactante.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo impactante de 60 segundos voltado para equipes criativas e empresas que buscam anúncios de IA econômicos. A estética deve ser elegante e profissional, usando visuais de alta qualidade da biblioteca de mídia/suporte de estoque, sublinhados por uma narração envolvente e legendas automáticas. Enfatize a geração de várias versões de visuais envolventes de forma eficiente, provando a relação custo-benefício da criação de anúncios com IA.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo genuíno de 30 segundos para empresas que desejam produzir vídeos de depoimentos autênticos. O estilo visual e de áudio deve ser acolhedor e confiável, capturando um toque pessoal. Destaque a facilidade de usar o Gerador de Vídeos de IA do HeyGen para sintetizar histórias poderosas de clientes, aproveitando a geração de narração para trazer sinceridade e credibilidade a cada depoimento de forma rápida e eficaz.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Geração de Vídeos de Conteúdo Patrocinado

Crie vídeos de conteúdo patrocinado de alta qualidade e envolventes com ferramentas alimentadas por IA, economizando tempo e recursos para campanhas eficazes.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro ou Selecione um Modelo
Inicie seu projeto de vídeo patrocinado digitando seu roteiro diretamente ou selecionando entre uma variedade de modelos personalizáveis para definir sua cena.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA e Voz
Dê vida ao seu conteúdo escolhendo entre uma seleção diversificada de avatares de IA e gerando narrações com som natural para narrar sua mensagem.
3
Step 3
Adicione Elementos de Marca e Visuais
Integre a identidade da sua marca aplicando cores personalizadas, logotipos e selecionando visuais envolventes da biblioteca de mídia para aprimorar seu conteúdo patrocinado.
4
Step 4
Exporte e Publique em Várias Plataformas
Finalize seu vídeo com redimensionamento preciso de proporção de aspecto e exporte-o em alta definição, pronto para publicação em plataformas como YouTube Shorts ou outros canais de mídia social.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Vídeos de Depoimentos Cativantes

.

Transforme histórias de sucesso de clientes em vídeos de IA poderosos e envolventes para construir confiança e persuadir o público em campanhas patrocinadas.

background image

Perguntas Frequentes

Explorando as capacidades do HeyGen para criar anúncios de IA impactantes e anúncios UGC.

O HeyGen capacita os profissionais de marketing como um gerador de vídeos de IA líder para produzir de forma eficiente anúncios de IA e anúncios UGC envolventes. Ele atua como um gerador de vídeos de conteúdo patrocinado abrangente, simplificando a criação de visuais envolventes para diversas campanhas.

O HeyGen pode ajudar a criar conteúdo visualmente envolvente com Avatares de IA e modelos personalizáveis?

Sim, o HeyGen permite que equipes criativas produzam conteúdo cativante usando Avatares e Atores de IA realistas. Você pode facilmente incorporar as cores da sua marca e personalizar modelos para garantir que cada vídeo esteja perfeitamente alinhado com a estética da sua marca.

Quais controles criativos o HeyGen oferece para gerar vídeos de produtos e depoimentos?

O HeyGen oferece extensos controles criativos, permitindo que os usuários gerem vídeos de produtos e depoimentos envolventes com facilidade. Suas capacidades suportam a criação de várias versões de seus anúncios para testes criativos eficazes, otimizando sua estratégia de criador de anúncios de vídeo online.

Como o Gerador de Vídeos de IA do HeyGen acelera a criação de conteúdo para várias plataformas?

O avançado Gerador de Vídeos de IA do HeyGen acelera a criação de conteúdo por meio de fluxos de trabalho eficientes e poderosas capacidades de edição de vídeo de IA. Os usuários podem aproveitar Clones de Voz e Narrações para personalizar mensagens, tornando-o um editor de vídeo online indispensável para diversas necessidades de conteúdo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo