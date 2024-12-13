Crie um vídeo explicativo vibrante de 45 segundos para proprietários de pequenas empresas e startups, mostrando como eles podem produzir facilmente conteúdo de marketing de alta qualidade. O estilo visual deve ser brilhante e envolvente, apresentando gravações de tela dinâmicas da interface do HeyGen, complementadas por uma narração energética e profissional. Destaque a ampla gama de "Modelos e cenas" disponíveis, demonstrando como o HeyGen atua como o "criador de vídeos explicativos" definitivo para simplificar a criação de conteúdo.

Gerar Vídeo