Criador de Vídeos Explicativos para Vídeos de IA Envolventes

Crie vídeos explicativos profissionais com facilidade usando a capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro do HeyGen, transformando suas ideias em visuais envolventes rapidamente.

Crie um vídeo explicativo vibrante de 45 segundos para proprietários de pequenas empresas e startups, mostrando como eles podem produzir facilmente conteúdo de marketing de alta qualidade. O estilo visual deve ser brilhante e envolvente, apresentando gravações de tela dinâmicas da interface do HeyGen, complementadas por uma narração energética e profissional. Destaque a ampla gama de "Modelos e cenas" disponíveis, demonstrando como o HeyGen atua como o "criador de vídeos explicativos" definitivo para simplificar a criação de conteúdo.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo acelerado de 30 segundos direcionado a gerentes de marketing e criadores de conteúdo, enfatizando a rapidez e a inovação ao usar o HeyGen para "criar vídeos explicativos". Visualmente, deve ser elegante e moderno, com cortes rápidos mostrando diferentes casos de uso, apoiados por uma narração entusiástica e confiante. Destaque o poder dos "avatares de IA" para transmitir mensagens, ilustrando como a inteligência artificial simplifica a produção de vídeos.
Prompt de Exemplo 2
Produza um segmento educacional de 60 segundos para educadores e profissionais de e-learning, demonstrando como o HeyGen transforma tópicos complexos em "vídeos animados" digeríveis. A abordagem visual deve ser clara e instrutiva, usando gráficos limpos e transições simples, acompanhados por uma narração calma e articulada. Foque na facilidade de transformar um "roteiro" detalhado em um vídeo completo usando o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen, perfeito para cursos online.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo impactante de 50 segundos voltado para profissionais de marketing de mídia social e agências digitais, ilustrando como aprimorar sua "estratégia de marketing" com conteúdo de vídeo acessível. O estilo visual deve ser moderno e compartilhável, com sobreposições de texto em negrito e música de fundo animada, mantendo a narração concisa. Enfatize a importância de "Legendas" para um alcance mais amplo, garantindo que os vídeos sejam eficazes mesmo sem som nas plataformas de "mídia social".
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Explicativos HeyGen

Transforme rapidamente suas ideias em vídeos explicativos atraentes com ferramentas potentes de IA e design intuitivo, sem necessidade de experiência em edição.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro ou usando um prompt de IA para gerar conteúdo. A plataforma de vídeo IA do HeyGen então transforma seu texto em um vídeo dinâmico.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais
Selecione de uma rica biblioteca de modelos, cenas e avatares de IA para visualizar seu vídeo explicativo. Personalize facilmente os elementos com nosso editor de arrastar e soltar.
3
Step 3
Adicione Elementos Envolventes
Enriqueça seu vídeo com narrações profissionais, música de fundo e texto animado. Aplique controles de branding para combinar perfeitamente com a identidade da sua empresa.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Quando sua criação no criador de vídeos explicativos estiver perfeita, exporte-a em vários formatos de proporção para mídias sociais, sites ou apresentações. Compartilhe facilmente seu vídeo profissional.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Explique Histórias de Sucesso através de Conteúdo Patrocinado

.

Desenvolva vídeos explicativos impactantes apresentando histórias de sucesso de clientes como conteúdo patrocinado, construindo confiança e ilustrando o valor do produto através de narrativas autênticas.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos explicativos?

O HeyGen é um avançado criador de vídeos explicativos com IA, projetado para otimizar seu fluxo de trabalho criativo. Você pode facilmente transformar roteiros em vídeos explicativos atraentes usando avatares de IA realistas e uma ampla seleção de modelos. Isso capacita os usuários a produzir conteúdo envolvente de forma eficiente, sem a necessidade de habilidades complexas de edição de vídeo.

O HeyGen pode me ajudar a fazer vídeos animados rapidamente?

Com certeza. O HeyGen oferece um editor intuitivo de arrastar e soltar e uma rica biblioteca de modelos, permitindo que você produza vídeos animados profissionais com rapidez e facilidade. Nossa plataforma suporta a criação rápida de conteúdo para várias plataformas, eliminando as complexidades tradicionais de produção.

Quais capacidades de IA o HeyGen oferece para produção de vídeos?

O HeyGen utiliza uma poderosa IA para transformar seu roteiro de texto em conteúdo de vídeo dinâmico, completo com narrações realistas de IA e legendas automáticas. Essa tecnologia garante narrações de áudio de alta qualidade e acessibilidade, aumentando o impacto geral dos seus vídeos.

O HeyGen oferece personalização de branding para meus vídeos?

Sim, o HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores da marca e fontes personalizadas em seus vídeos. Você pode aplicar esses elementos de branding aos modelos escolhidos, garantindo que cada vídeo esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo