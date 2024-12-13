Criador de Vídeo de Anúncio de Patrocínio: Projete Vídeos Impactantes

Crie facilmente anúncios de patrocínio impressionantes que cativam seu público usando nossos ricos modelos de vídeo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um envolvente 'criador de vídeo de patrocínio de evento' de 45 segundos voltado para equipes de marketing e gerentes de marca, apresentando um estilo visual moderno e amigável. O vídeo deve empregar 'avatares de IA' da HeyGen para entregar uma mensagem de agradecimento personalizada aos principais patrocinadores, garantindo um tom memorável e profissional.
Prompt de Exemplo 2
Produza uma narrativa poderosa de 'vídeos de patrocínio' de 60 segundos para organizações sem fins lucrativos e comunitárias que buscam novos apoiadores. O estilo visual e de áudio deve ser inspirador e comovente, combinando B-roll cinematográfico com uma mensagem convincente gerada através do recurso de 'Geração de Narração' da HeyGen, destacando o impacto profundo das contribuições.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um anúncio de vídeo conciso de 15 segundos para marcas de e-commerce e criadores de conteúdo promovendo produtos patrocinados. Este vídeo rápido e impactante precisa de um chamado à ação direto e música energética, com sua mensagem central construída de forma eficiente usando a capacidade de 'Texto para vídeo a partir de script' da HeyGen para uma entrega rápida e impactante.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeo de Anúncio de Patrocínio

Crie facilmente vídeos de anúncio de patrocínio envolventes com ferramentas com tecnologia de IA, modelos impressionantes e recursos personalizáveis para amplificar sua mensagem e expandir seu negócio.

1
Step 1
Crie a Base do Seu Vídeo
Comece selecionando entre nossos ricos modelos de vídeo ou colando seu script para transformar texto em um vídeo dinâmico. Nossa interface intuitiva facilita a construção de sua cena inicial.
2
Step 2
Selecione Seus Elementos Visuais
Personalize seu anúncio escolhendo entre uma ampla gama de avatares de IA ou carregando sua própria mídia. Melhore suas cenas com música de fundo e visuais de nossa extensa biblioteca de mídia.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade de Marca
Adapte seu vídeo para combinar perfeitamente com a estética da sua marca. Aplique facilmente as cores e o logotipo da sua marca, garantindo uma aparência consistente e profissional que ressoe com seu público.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Amplamente
Uma vez que seu anúncio de patrocínio esteja polido, gere seu vídeo em vários formatos otimizados para diferentes plataformas de mídia social. Baixe e compartilhe para aumentar o engajamento e alcançar seu público de forma eficaz.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Impacto do Patrocínio com Vídeo

Destaque parcerias bem-sucedidas e seu impacto positivo através de vídeos envolventes gerados por IA que constroem a reputação da marca.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar meus vídeos e anúncios de patrocínio?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de anúncio de patrocínio atraentes e vídeos de patrocínio de eventos usando ricos modelos de vídeo e cenas personalizáveis. Aproveite narrações profissionais e integre as cores da sua marca para entregar um chamado à ação poderoso que ressoe com seu público.

Quais ferramentas com tecnologia de IA a HeyGen oferece para criar anúncios de vídeo eficazes?

A HeyGen fornece ferramentas avançadas com tecnologia de IA, incluindo avatares de IA realistas e capacidades de texto para vídeo a partir de script. Esses recursos agilizam a criação de anúncios de vídeo de alto impacto, tornando sua produção de vídeo eficiente e inovadora.

Posso personalizar facilmente o conteúdo de vídeo para várias plataformas de mídia social com a HeyGen?

Sim, a HeyGen possui um editor intuitivo de arrastar e soltar e uma extensa biblioteca de mídia, permitindo que você personalize facilmente cenas para diversas necessidades. Você pode adaptar e exportar seus vídeos de forma eficiente para várias plataformas de mídia social, incluindo YouTube, garantindo uma apresentação ideal em todos os lugares.

Como a HeyGen ajuda as empresas a crescer e aumentar as vendas com conteúdo de vídeo envolvente?

A HeyGen permite que as empresas cresçam e aumentem as vendas criando anúncios de vídeo profissionais e vídeos de patrocínio de forma rápida e em escala. Seus recursos avançados ajudam você a elaborar mensagens impactantes com fortes chamados à ação, perfeitos para cativar seu público em todas as plataformas.

