Um vídeo explicativo de produto de 30 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas, com visuais limpos e modernos e uma narração clara e autoritária. Este vídeo deve usar efetivamente os avatares de IA da HeyGen para apresentar um novo serviço.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Profissionais de marketing podem desenvolver um vídeo de apresentação de vendas dinâmico de 45 segundos, incorporando visuais envolventes e energéticos com música de fundo animada e uma narração confiante. Aproveite a capacidade de texto para vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para agilizar a criação de conteúdo.
Considere produzir um vídeo profissional atraente de 60 segundos para treinadores corporativos, projetado com visuais corporativos polidos e uma trilha sonora calma e informativa. Utilize os extensos modelos e cenas da HeyGen para montar rapidamente este conteúdo educacional.
Gerentes de mídias sociais são desafiados a criar um vídeo vibrante de 30 segundos que use visuais criativos e chamativos e um tom amigável e conversacional. Esta peça deve demonstrar personalização eficaz através dos avatares de IA da HeyGen para transformar fotos falantes em mensagens de marca envolventes.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos com Porta-Voz

Crie facilmente vídeos profissionais com porta-voz em minutos usando a IA da HeyGen, transformando seu texto em conteúdo visual envolvente sem produção complexa.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro e Selecione um Avatar de IA
Comece colando ou digitando seu roteiro desejado. Em seguida, escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA realistas para representar sua mensagem, garantindo uma combinação perfeita para a voz e estilo da sua marca.
2
Step 2
Adicione Sua Voz e Personalize a Marca
Enriqueça seu vídeo com uma voz de som natural usando a geração avançada de narração da HeyGen. Aplique o logotipo e as cores da sua marca para uma aparência consistente e profissional.
3
Step 3
Enriqueça com Visuais e Modelos
Eleve seu conteúdo selecionando entre vários Modelos e cenas ou adicionando mídia de estoque da biblioteca. Gere automaticamente legendas precisas para criar vídeos verdadeiramente envolventes.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo com Porta-Voz
Uma vez satisfeito, Exporte seu vídeo de alta qualidade com porta-voz. Este processo, habilitado pelo criador de vídeos com porta-voz, permite que você entregue sua mensagem de forma eficaz, pronta para engajar seu público em todas as suas plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Impulsione Treinamento e Aprendizado

Enriqueça o conteúdo educacional e melhore o engajamento dos alunos com vídeos de treinamento dinâmicos impulsionados por IA.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar a criação de conteúdo de vídeo com IA?

A HeyGen capacita você a criar vídeos profissionais usando avatares de IA avançados e tecnologia de geração de vídeo de ponta. Você pode personalizar cada aspecto para entregar conteúdo criativo envolvente de forma eficiente.

Qual é o processo da HeyGen para converter texto em vídeo?

A HeyGen simplifica a conversão de texto em vídeo permitindo que você insira seu roteiro e selecione um avatar de IA. A plataforma então gera um vídeo de alta qualidade com narrações naturais, tornando a produção de vídeo incrivelmente fácil de usar.

A HeyGen oferece modelos de vídeo personalizáveis para diversas necessidades?

Sim, a HeyGen fornece uma ampla gama de modelos de vídeo profissionais para iniciar seus projetos, desde explicações de produtos até apresentações de vendas. Estes são totalmente personalizáveis, permitindo que você incorpore sua marca, logotipos e elementos criativos específicos para uma identidade visual única.

A HeyGen pode ajudar a reduzir o custo e a complexidade de criar vídeos com porta-voz?

Absolutamente, a HeyGen atua como um inovador criador de vídeos com porta-voz de IA, reduzindo significativamente o custo e a complexidade associados à produção de vídeo tradicional. Nossos avatares de IA entregam vídeos profissionais sem a necessidade de equipamentos caros ou atores.

