Imagine que você é um pequeno empresário precisando criar vídeos explicativos envolventes para mostrar seu produto sem contratar atores ou equipamentos sofisticados. Este vídeo de 60 segundos deve ter como alvo aspirantes a empreendedores e educadores, apresentando um porta-voz amigável de IA que explica claramente um conceito complexo com visuais limpos e profissionais e um tom de áudio caloroso e convidativo, demonstrando como a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen transforma conteúdo escrito em vídeos instrutivos de alta qualidade usando avatares de IA.

Gerar Vídeo