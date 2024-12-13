Absolutamente, a HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você personalize seus Avatares de IA e integre a identidade única da sua marca. Você pode até criar um Porta-voz de IA Personalizado ou um gêmeo digital, garantindo que seus esforços de marketing em vídeo estejam perfeitamente alinhados com os objetivos de visibilidade da sua marca.