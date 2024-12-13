Porta-voz de IA: Gere Vídeos Envolventes com Facilidade

Transforme seu roteiro em conteúdo de vídeo envolvente usando nossos avatares de IA para uma produção de vídeo econômica.

Crie um vídeo vibrante e envolvente de 45 segundos direcionado a profissionais de RH e recrutadores, mostrando como um Porta-voz de IA pode revolucionar o alcance de candidatos. O estilo visual deve ser moderno e animado, com uma narração profissional explicando os benefícios do uso de IA para a comunicação inicial com candidatos.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo conciso de 30 segundos para pequenos empresários e gerentes de marketing, demonstrando a produção de vídeo econômica com Avatares de IA. O estilo visual deve ser limpo e explicativo, utilizando os avatares de IA da HeyGen para transmitir uma mensagem clara, acompanhada por uma trilha sonora energética.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional dinâmico de 60 segundos voltado para equipes de marketing globais e criadores de conteúdo, destacando o poder de um Gerador de Vídeo de IA para alcançar públicos diversos. O vídeo deve empregar um estilo visual internacional e acelerado, aproveitando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen para demonstrar a fácil localização de conteúdo com suporte multilíngue.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo informativo polido de 40 segundos para treinadores corporativos e gerentes de marca, ilustrando como criar um Porta-voz de IA Personalizado ou Gêmeo Digital para uma mensagem de marca consistente. O estilo visual precisa ser elegante e autoritário, integrando os modelos e cenas da HeyGen para criação rápida de conteúdo com a marca.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Recrutamento de Porta-voz

Crie vídeos de recrutamento profissionais com um Porta-voz de IA sem esforço. Transforme texto em conteúdo visual envolvente para atrair talentos de forma eficiente.

1
Step 1
Escolha Seu Porta-voz de IA
Selecione em nossa galeria diversificada de avatares de IA ou crie um personalizado para representar sua marca, garantindo uma presença profissional e envolvente.
2
Step 2
Crie Seu Roteiro
Insira sua mensagem desejada diretamente no editor. Nossa plataforma então transformará seu conteúdo usando texto para vídeo a partir do roteiro em uma narração com som natural.
3
Step 3
Aplique Melhorias Visuais
Aplique controles de marca, como logotipos e cores, ou adicione visuais de nossa biblioteca de mídia, para criar um vídeo envolvente que esteja alinhado com sua mensagem de recrutamento.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Gere seu vídeo de porta-voz e exporte-o em vários formatos de proporção, tornando-o pronto para uso imediato em todos os seus canais de recrutamento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aumente o Engajamento em Treinamentos

.

Melhore o engajamento e a retenção em treinamentos empregando Porta-vozes de IA para experiências de aprendizado dinâmicas.

background image

Perguntas Frequentes

O que é HeyGen e como ela cria vídeos de porta-voz de IA?

HeyGen é um avançado Gerador de Vídeo de IA que capacita os usuários a produzir vídeos de Porta-voz de IA de alta qualidade sem esforço. Basta inserir seu texto, e os sofisticados Avatares de IA da HeyGen entregarão sua mensagem, transformando texto em vídeo com expressões e movimentos naturais para uma comunicação digital envolvente.

Como a HeyGen pode otimizar meu processo de criação de conteúdo em vídeo?

A HeyGen melhora significativamente a Criação de Conteúdo em Vídeo ao oferecer uma interface amigável com modelos e cenas prontos para uso. Isso permite uma produção de vídeo econômica, possibilitando a geração rápida de vídeos profissionais, como vídeos de treinamento ou explicativos, sem a necessidade de recursos extensivos de produção.

Posso personalizar os avatares de IA e a marca nos meus vídeos da HeyGen?

Absolutamente, a HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você personalize seus Avatares de IA e integre a identidade única da sua marca. Você pode até criar um Porta-voz de IA Personalizado ou um gêmeo digital, garantindo que seus esforços de marketing em vídeo estejam perfeitamente alinhados com os objetivos de visibilidade da sua marca.

A HeyGen suporta múltiplos idiomas para vídeos de porta-voz de IA?

Sim, a HeyGen oferece suporte multilíngue abrangente, permitindo que você alcance um público global com seus vídeos de Porta-voz de IA. A plataforma possui recursos avançados de geração de narração e legendas, garantindo que sua mensagem seja claramente comunicada em vários idiomas para uma comunicação digital eficaz.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo