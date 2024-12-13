Gerador de Vídeo Promocional com Porta-voz para Marketing Impactante

Produza rapidamente vídeos de marketing profissional com avatares de IA para economizar tempo e orçamento.

Desenvolva um vídeo de marketing profissional de 45 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas, apresentando um porta-voz de IA introduzindo um novo serviço online. O estilo visual deve ser limpo e moderno, complementado por uma narração animada e profissional, utilizando os avatares de IA e as capacidades de geração de narração da HeyGen para uma apresentação perfeita.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um conteúdo envolvente de 30 segundos para redes sociais voltado para profissionais de marketing digital, oferecendo uma dica rápida sobre estratégia de conteúdo. Este vídeo deve empregar um estilo visual dinâmico com cortes rápidos e texto proeminente na tela, aproveitando a funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen e legendas para máximo impacto em todas as plataformas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo informativo de 60 segundos voltado para potenciais usuários de software, detalhando os benefícios de um novo aplicativo. A apresentação visual deve ser amigável e ilustrativa, incorporando gráficos animados e um tom de conversa, habilmente elaborado com os Modelos e cenas da HeyGen e apoiado por sua Biblioteca de mídia/suporte de estoque.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de integração de 90 segundos para novos funcionários, guiado por um porta-voz de IA personalizado explicando as políticas da empresa. O estilo visual e de áudio deve ser instrutivo, claro e consistentemente alinhado à marca, garantindo comunicação eficaz através dos avatares de IA da HeyGen e redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para diversas necessidades de exibição interna.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo Promocional com Porta-voz

Crie vídeos promocionais profissionais com porta-vozes de IA, transformando seu roteiro em conteúdo envolvente em minutos.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece inserindo sua mensagem de marketing. Nossa funcionalidade 'Texto-para-vídeo a partir de roteiro' converte perfeitamente seu conteúdo escrito em diálogo falado.
2
Step 2
Selecione Seu Porta-voz de IA
Escolha entre uma biblioteca diversificada de 'avatares de IA' para encontrar o apresentador digital perfeito que ressoe com sua marca e mensagem.
3
Step 3
Aplique Elementos da Marca
Personalize seu vídeo com a identidade única da sua marca usando controles intuitivos de 'Elementos de marca (logo, cores)', incluindo logotipos personalizados e cores da marca.
4
Step 4
Exporte Seu Promo
Gere seu 'vídeo promocional com porta-voz' de alta qualidade completo com 'geração de narração' automática para distribuição imediata em todas as suas plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Histórias de Sucesso de Clientes Impactantes

Transforme depoimentos em narrativas de vídeo com IA envolventes que mostram efetivamente as conquistas dos clientes e constroem confiança com novos potenciais clientes.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de marketing profissional?

A HeyGen é um gerador de vídeo avançado com IA que permite transformar texto em vídeo rapidamente, sendo perfeito para vídeos de marketing profissional e vídeos explicativos envolventes. Você pode aproveitar uma ampla gama de avatares de IA e modelos para produzir conteúdo de alta qualidade de forma eficiente.

A HeyGen pode me ajudar a criar um porta-voz de IA personalizado para minha marca?

Sim, a HeyGen oferece a capacidade de gerar um porta-voz de IA personalizado adaptado à identidade única da sua marca, aprimorando seus vídeos de marketing e treinamento. Este recurso garante uma presença consistente e alinhada à marca em todo o seu conteúdo de vídeo.

O que torna a HeyGen uma ferramenta eficaz para criação de conteúdo em redes sociais?

A HeyGen é um gerador de vídeo com IA eficiente para conteúdo em redes sociais porque converte seu roteiro em vídeo sem esforço, utilizando avatares de IA e geração de narração realista. Este fluxo de produção rápido permite que você crie conteúdo atraente de forma consistente, sem a necessidade de recursos extensivos.

A HeyGen oferece suporte multilíngue para vídeos e legendas?

Absolutamente, a HeyGen oferece capacidades multilíngues para seus vídeos, permitindo que você alcance um público global com facilidade. Você também pode gerar automaticamente legendas para melhorar a acessibilidade e o engajamento dos espectadores em todo o mundo.

