Desenvolva um anúncio vibrante de 30 segundos para redes sociais, voltado para marcas de e-commerce que buscam aumentar o engajamento. Este vídeo no estilo "anúncio UGC" deve apresentar visuais dinâmicos e modernos com uma voz autêntica e animada, talvez um porta-voz de IA personalizado destacando um novo produto. Utilize o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para criar facilmente uma mensagem envolvente que ressoe com um público mais jovem, impulsionando a conversão.
Produza um vídeo informativo de treinamento corporativo de 60 segundos voltado para novos funcionários ou equipes internas, focando nas diretrizes de branding da empresa. O estilo visual deve ser polido e confiável, com uma voz calma e instrutiva, usando os extensos "Modelos e cenas" do HeyGen para manter a consistência da marca. Este vídeo demonstrará o poder da "personalização" para adaptar o conteúdo enquanto adere à estética da empresa.
Desenvolva um emocionante vídeo de anúncio de lançamento de produto de 20 segundos para startups de tecnologia, destacando novos recursos com "vídeos envolventes" que capturam a atenção rapidamente. A estética deve ser moderna e energética, apresentando uma voz confiante e entusiasmada. Aproveite a "Geração de narração" do HeyGen para dar vida ao roteiro, combinando-o com "avatares realistas" que articulam claramente os principais benefícios para um público conhecedor de tecnologia.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Produto com Porta-voz

Transforme facilmente seus roteiros de produtos em vídeos profissionais e envolventes com porta-vozes movidos por IA, economizando tempo e recursos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Insira seu roteiro de explicação de produto. Nossa plataforma utiliza tecnologia de texto para vídeo para gerar narração natural para seu porta-voz de IA.
2
Step 2
Escolha Seu Porta-voz de IA
Selecione de uma biblioteca diversificada de avatares de IA realistas ou faça upload do seu porta-voz de IA personalizado para representar sua marca e entregar sua mensagem.
3
Step 3
Personalize Seu Vídeo
Aprimore seu vídeo selecionando entre vários modelos e cenas, adicionando visuais de nossa biblioteca de mídia e aplicando seus controles de branding.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Gere seu vídeo de alta qualidade, adicione legendas automáticas para acessibilidade e faça o download no formato de sua preferência para uso imediato.

Casos de Uso

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

Transforme depoimentos de clientes em vídeos envolventes movidos por IA, construindo confiança e demonstrando o valor do produto de forma eficaz.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos envolventes para marketing?

O HeyGen capacita você a produzir explicações de produtos de alto impacto e campanhas de mídia social transformando roteiros em vídeos profissionais usando avatares de IA realistas e uma ampla gama de modelos personalizáveis, aprimorando seu motor criativo.

Que tipo de avatares de IA o HeyGen oferece para criação de vídeos?

O HeyGen oferece uma gama diversificada de avatares de IA, desde opções realistas e autênticas até criações personalizadas de porta-vozes de IA, permitindo que você gere vídeos de porta-voz de IA personalizados que se encaixam perfeitamente na sua marca.

O HeyGen pode simplificar o processo de produção de vídeos para quem não tem habilidades de edição?

Absolutamente, o HeyGen torna a criação de vídeos acessível, permitindo que você produza vídeos de alta qualidade rapidamente convertendo texto em vídeo e aproveitando modelos fáceis de usar sem precisar de habilidades complexas de edição de vídeo.

Como o HeyGen permite personalização e controle de marca em vídeos gerados?

O HeyGen oferece extensos controles de branding e opções de personalização, permitindo que você escolha modelos, integre sua própria mídia e personalize visuais para garantir que cada vídeo reflita a identidade única da sua marca com seu porta-voz de IA personalizado.

