Crie um vídeo envolvente de 45 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e startups, ilustrando como o HeyGen atua como o criador definitivo de demonstrações de produtos com porta-voz. O estilo visual deve ser limpo e profissional, com transições suaves e maquetes de produtos claras, complementadas por uma trilha sonora animada e encorajadora. Enfatize a facilidade de transformar um roteiro simples em uma apresentação polida usando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen, eliminando a necessidade de equipamentos caros ou atores.

Produza um vídeo explicativo dinâmico de 60 segundos voltado para gerentes de marketing, mostrando a capacidade do HeyGen de fornecer um porta-voz de IA realista para suas campanhas. O vídeo deve adotar um estilo visual moderno e energético, incorporando gráficos animados e cortes rápidos entre recursos, apoiados por uma narração entusiástica. Destaque a eficiência e o impacto de aproveitar avatares de IA avançados para entregar mensagens de marca consistentes sem os desafios logísticos da produção de vídeo tradicional.
Desenvolva um vídeo promocional vibrante de 30 segundos para criadores de conteúdo e gerentes de mídias sociais, demonstrando como o HeyGen funciona como um gerador de vídeo de IA intuitivo. O estilo visual deve ser dinâmico e visualmente envolvente, adequado para plataformas sociais, com música de fundo em alta e efeitos sonoros nítidos. Foque na liberdade criativa oferecida pelos diversos Modelos e cenas do HeyGen para produzir rapidamente conteúdos curtos e cativantes que se destacam.
Crie um vídeo tutorial informativo de 50 segundos projetado para empresas de e-commerce e criadores de cursos online, focando na geração de vídeos de demonstração de produtos profissionais com um porta-voz de vídeo amigável. A apresentação visual deve ser clara e direta para a câmera, mantendo um tom amigável, mas profissional, aprimorado por uma música de fundo suave. Ilustre o processo contínuo de criar explicações envolventes usando a robusta geração de Narração do HeyGen, garantindo que cada recurso do produto seja articulado perfeitamente.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Demonstração de Produto com Porta-Voz

Crie facilmente vídeos de demonstração de produtos envolventes com porta-vozes de IA, transformando seu roteiro em apresentações profissionais que capturam a atenção e transmitem sua mensagem claramente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Escreva ou cole seu roteiro de demonstração de produto. A capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen transforma seu texto em fala natural, formando a narrativa central para seu vídeo.
2
Step 2
Escolha Seu Porta-Voz de IA
Selecione um avatar de IA para ser o porta-voz do seu vídeo. Nossa gama diversificada de avatares de IA oferece um rosto relacionável e profissional para seus vídeos de demonstração de produtos, envolvendo os espectadores de forma eficaz.
3
Step 3
Selecione Modelos e Cenas
Escolha entre uma variedade de modelos e cenas profissionais para melhorar visualmente seu vídeo explicativo. Personalize fundos, adicione branding e organize elementos para criar uma história visual atraente.
4
Step 4
Gere Seu Vídeo
Gere seu vídeo de demonstração de produto. Nosso gerador de vídeo de IA compila todos os elementos, permitindo que você revise, faça os ajustes necessários e, em seguida, exporte sua demonstração de produto de alta qualidade para uso imediato.

Aprimore o Treinamento de Produtos com Vídeos Explicativos de IA

Melhore a compreensão e retenção do usuário sobre os recursos do produto por meio de vídeos de treinamento e explicativos dinâmicos com tecnologia de IA.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de demonstração de produtos?

O HeyGen revoluciona a criação de vídeos de demonstração de produtos ao permitir que você gere vídeos profissionais com porta-vozes de IA a partir de texto. Utilizando tecnologia avançada de gerador de vídeo de IA, você pode transformar roteiros em conteúdo visual envolvente sem esforço, tornando o HeyGen um criador ideal de demonstrações de produtos com porta-voz.

O HeyGen pode criar porta-vozes de IA realistas para minha marca?

Sim, o HeyGen permite que você crie porta-vozes de IA realistas e avatares de IA para sua marca. Esses porta-vozes de vídeo podem transmitir sua mensagem com expressões e gestos autênticos, melhorando significativamente seus vídeos explicativos e de marketing.

Quais são os benefícios de usar o gerador de vídeo de IA do HeyGen para marketing?

O gerador de vídeo de IA do HeyGen oferece benefícios significativos para o marketing, incluindo economia de custos e produção rápida de conteúdo. Você pode criar rapidamente vídeos de marketing de alta qualidade usando a conversão de texto para vídeo e até expandir seu alcance com capacidades de criação de conteúdo multilíngue.

O HeyGen oferece opções para consistência de marca em conteúdo de vídeo?

O HeyGen apoia uma forte consistência de marca através de modelos personalizáveis e controles de branding integrados. Os usuários podem aproveitar cenas predefinidas e adicionar seus logotipos e cores da marca, garantindo que cada saída do gerador de vídeo de IA esteja perfeitamente alinhada com sua identidade visual.

