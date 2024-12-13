Gerador de Vídeos de Apresentação com Porta-voz: Crie Vídeos Envolventes

Gere vídeos de porta-voz de IA de nível profissional sem esforço usando nosso recurso intuitivo de texto-para-vídeo a partir de script, economizando tempo e reduzindo custos de produção.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 60 segundos voltado para novos usuários da HeyGen e criadores de conteúdo, mostrando como gerar rapidamente visuais impressionantes usando a interface amigável da plataforma. Empregue um estilo visual envolvente, passo a passo, com destaques brilhantes da interface e gravações de tela claras, complementadas por uma voz amigável e entusiasmada. Este prompt enfatiza o uso dos diversos Modelos e cenas da HeyGen para impulsionar a produção criativa de vídeos.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de 2 minutos direcionado a equipes de marketing internacionais e profissionais globais de Aprendizado e Desenvolvimento, ilustrando o poder do suporte multilíngue em alcançar públicos diversos. A apresentação visual deve ser dinâmica, mostrando variações culturais e comparações lado a lado de diferentes saídas de idioma, todas entregues por múltiplas vozes sintéticas profissionais. Destaque as robustas capacidades de geração de Narração da HeyGen para produzir conteúdo em vários idiomas sem esforço.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de atualização de produto de 45 segundos para clientes existentes e gerentes de produto, anunciando e destacando os principais novos recursos do nosso último lançamento técnico. A estética visual deve ser moderna e nítida, utilizando gráficos de destaque e animações sutis para chamar a atenção para novos elementos da interface, acompanhados por uma narração animada, informativa e confiante. Este vídeo utilizará especificamente a funcionalidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de script para garantir uma mensagem precisa sobre as atualizações.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Apresentação com Porta-voz

Crie apresentações de vídeo profissionais com porta-vozes de IA sem esforço, transformando seus scripts em conteúdo envolvente sem habilidades de produção complexas.

1
Step 1
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA realistas para ser o apresentador envolvente do seu vídeo.
2
Step 2
Cole Seu Script
Basta inserir ou colar seu texto, e a capacidade de texto para vídeo da plataforma o converterá em uma narrativa de vídeo dinâmica.
3
Step 3
Personalize Visuais e Voz
Enriqueça seu vídeo com modelos pré-desenhados, adicione branding personalizado e refine a voz de IA para uma entrega perfeita.
4
Step 4
Exporte Vídeo de Alta Qualidade
Renderize seu vídeo final de porta-voz em vários formatos de proporção, garantindo vídeos de alta qualidade prontos para compartilhamento perfeito em todas as plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aumente o Engajamento no Treinamento de Funcionários

Aprimore o treinamento de funcionários e aumente o engajamento aproveitando vídeos dinâmicos com porta-vozes movidos por IA.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos usando IA?

A HeyGen utiliza IA avançada para transformar texto em vídeo, apresentando avatares de IA realistas e vozes sintéticas, permitindo que qualquer pessoa crie vídeos de nível profissional sem habilidades de produção.

Quais opções de personalização a HeyGen oferece para avatares e vozes de IA?

A HeyGen oferece ampla personalização, incluindo a capacidade de criar porta-vozes de IA personalizados, utilizar clonagem de voz para vozes personalizadas e garantir sincronização labial precisa, tudo para manter a consistência da marca.

A HeyGen pode integrar-se a fluxos de trabalho existentes para produção escalável de vídeos?

Sim, a HeyGen suporta integrações robustas de API, permitindo que as empresas automatizem e escalem a criação de conteúdo de vídeo de forma eficiente, reduzindo significativamente os custos de produção de vídeos para necessidades de marketing e treinamento.

A HeyGen oferece suporte a saída de vídeo multilíngue e recursos de tradução?

Absolutamente, a HeyGen oferece suporte multilíngue abrangente e capacidades de tradutor de vídeo de IA, permitindo que os usuários gerem conteúdo de vídeo em mais de 140 idiomas para alcançar efetivamente um público global.

