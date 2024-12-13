Criador de Vídeos de Marketing com Porta-voz para Transformar Roteiros em Vídeo

Gere rapidamente vídeos de marketing profissionais a partir de roteiros de texto com nossa capacidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Imagine um vídeo de marketing vibrante de 45 segundos, projetado para proprietários de pequenas empresas, mostrando como um criador de vídeos de marketing com porta-voz pode revolucionar seu alcance. O estilo visual deve ser brilhante, energético e apresentar gráficos modernos e limpos que destacam os benefícios do produto, acompanhados por uma narração profissional e animada. Utilize os avatares de IA da HeyGen e a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para demonstrar a criação de conteúdo sem esforço.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo elegante de 30 segundos direcionado a agências criativas, ilustrando o poder dos avatares de IA e a flexibilidade de criar um avatar personalizado. Visualmente, busque uma estética futurista e minimalista com transições suaves e animações sutis, complementadas por uma narração calma, clara e sofisticada. Este vídeo destacará a geração de Narração da HeyGen, permitindo que as agências produzam rapidamente apresentações envolventes.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo instrucional dinâmico de 60 segundos para criadores de conteúdo que buscam soluções de produção rápida usando um gerador de vídeo de IA. A abordagem visual deve ser altamente envolvente, incorporando cenas diversas e cortes rápidos para manter o interesse do espectador, tudo enquanto apresenta um estilo de áudio amigável e tutorial. Enfatize os ricos Modelos & cenas da HeyGen e seu recurso automático de Legendas para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo profissional de 50 segundos voltado para treinadores corporativos ou departamentos de RH, demonstrando como a entrada precisa de roteiro leva a vídeos de alta qualidade. O estilo visual deve ser limpo, informativo e autoritário, usando imagens de arquivo polidas da biblioteca de Mídia/apoio de estoque da HeyGen, acompanhadas por uma narração clara e autoritária. Destaque o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para mostrar a criação eficiente de conteúdo.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Marketing com Porta-voz

Crie facilmente vídeos de marketing envolventes com porta-vozes de IA, transformando seus roteiros em conteúdo polido e profissional projetado para capturar a atenção e gerar resultados.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece inserindo sua mensagem de marketing. Nossa capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro transforma suas palavras em uma apresentação dinâmica.
2
Step 2
Escolha Seu Porta-voz de IA
Selecione entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar sua marca ou crie um avatar personalizado para um toque pessoal, garantindo que sua mensagem ressoe.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Enriqueça seus vídeos de marketing escolhendo entre Modelos & cenas profissionais para alinhar com a estética e mensagem da sua marca.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Gere seu vídeo de alta qualidade, completo com legendas automáticas, pronto para ser compartilhado em todos os seus canais de marketing.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

Destaque efetivamente os triunfos dos clientes usando vídeos de IA envolventes, construindo confiança e credibilidade para sua marca.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen capacita a produção criativa de vídeos para campanhas de marketing?

A HeyGen fornece um poderoso motor criativo, permitindo que os usuários transformem a entrada de roteiro em vídeos de alta qualidade. Nossa plataforma oferece uma variedade de apresentadores de vídeo de IA diversificados e modelos personalizáveis, tornando-a um criador de vídeos de marketing com porta-voz ideal para vídeos de marketing envolventes.

A HeyGen pode gerar avatares de IA personalizados para branding único?

Sim, a HeyGen permite a criação de avatares de IA personalizados, dando à sua marca uma presença única e consistente. Essa capacidade de avatar personalizado garante que seu porta-voz de IA se alinhe perfeitamente com a identidade da sua marca em todos os vídeos de alta qualidade.

Quais recursos a HeyGen oferece para criação eficiente de conteúdo de vídeo de IA?

A HeyGen utiliza tecnologia avançada de texto-para-vídeo para agilizar a criação de conteúdo para vídeos de marketing. Além de gerar vídeos de alta qualidade a partir de entrada de roteiro, a HeyGen inclui recursos como clonagem de voz, legendas automáticas e controles de branding robustos para uma solução completa de gerador de vídeo de IA.

A HeyGen suporta a criação de vídeos de marketing com capacidades multilíngues?

Absolutamente, a HeyGen oferece suporte multilíngue abrangente, permitindo que você produza vídeos de marketing para um público global. Nossas ferramentas de vídeo de IA garantem que suas mensagens ressoem mundialmente com diversos apresentadores de vídeo de IA e geração de narração precisa, tornando-a um gerador de vídeo de IA eficaz.

