Gerador de Vídeos de Marketing com Porta-voz: Impulsione suas Campanhas
Crie vídeos de marketing envolventes e escaláveis com o texto para vídeo da HeyGen, reduzindo drasticamente os custos de produção.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de atualização de produto de 90 segundos direcionado a usuários existentes e parceiros técnicos, anunciando um novo recurso significativo para nossas ferramentas de desenvolvedor. Empregue um estilo visual dinâmico e envolvente, mostrando interações ao vivo da interface do usuário e trechos de código críticos, combinados com uma entrega de áudio entusiasmada e concisa. O vídeo deve ser gerado inteiramente a partir de um roteiro detalhado usando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen, destacando o potencial do nosso gerador de vídeos de IA.
Desenhe um módulo de treinamento interno de conformidade de 1 minuto para funcionários de todos os departamentos, focando nas melhores práticas de segurança de dados. A apresentação visual deve ser profissional e instrucional, utilizando uma identidade de marca consistente estabelecida através dos Modelos e cenas personalizáveis da HeyGen. A entrega de áudio precisa ser autoritária, mas tranquilizadora e fácil de entender, apoiando efetivamente nossas iniciativas de e-learning e processos de treinamento.
Produza um vídeo de FAQ técnico de 45 segundos para usuários finais e equipes de suporte ao cliente, demonstrando uma solução rápida para um problema comum de instalação de software. A abordagem visual deve ser amigável, empregando gravações de tela passo a passo com sobreposições de texto úteis na tela, enquanto o áudio apresenta uma narração amigável, útil e clara gerada usando a geração de narração da HeyGen. Garanta uma compreensão perfeita com legendas e subtítulos automáticos.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Crie anúncios em vídeo de alto desempenho.
Produza rapidamente anúncios em vídeo atraentes com tecnologia de IA, apresentando porta-vozes de IA para capturar a atenção e impulsionar conversões.
Produza conteúdo envolvente para redes sociais.
Gere facilmente vídeos cativantes para redes sociais com avatares de IA para aumentar o engajamento e expandir o alcance da sua marca online.
Perguntas Frequentes
Como a tecnologia de porta-voz de IA da HeyGen gera vídeos de marketing profissionais?
A HeyGen utiliza tecnologia avançada de "porta-voz de IA" e "texto para vídeo" para transformar seu roteiro em conteúdo de vídeo envolvente. Nossa plataforma sintetiza "avatares de IA" realistas com tecnologia natural de "texto para fala", permitindo a criação rápida de vídeos de marketing de alta qualidade a partir de uma entrada de texto simples.
Quais opções de personalização e branding a HeyGen oferece para conteúdo de vídeo de IA?
A HeyGen oferece amplos recursos de "personalização e branding", permitindo que os usuários integrem seus logotipos, cores da marca e elementos de mídia exclusivos. Você pode selecionar entre uma ampla gama de "modelos e cenas profissionais" para garantir que sua "produção de vídeo escalável" esteja perfeitamente alinhada com a identidade da sua marca.
A HeyGen suporta capacidades multilíngues e legendas automáticas para audiências globais?
Sim, a HeyGen oferece robustas "capacidades multilíngues", permitindo que você crie vídeos em vários idiomas usando nossa sofisticada tecnologia de "texto para fala". Além disso, a plataforma gera automaticamente "legendas e subtítulos" precisos para melhorar a acessibilidade e o alcance para diversas audiências globais.
A HeyGen é uma plataforma fácil de usar para gerar vídeos de IA?
A HeyGen é projetada como uma "plataforma fácil de usar" que simplifica todo o "fluxo de trabalho de produção de vídeo". Sua interface intuitiva e recursos de "facilidade de uso e automação" permitem que os usuários "gerem vídeos de IA de alta qualidade" rapidamente, sem experiência prévia em edição, reduzindo significativamente o tempo e o esforço tradicionalmente necessários.