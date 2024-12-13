A HeyGen é projetada como uma "plataforma fácil de usar" que simplifica todo o "fluxo de trabalho de produção de vídeo". Sua interface intuitiva e recursos de "facilidade de uso e automação" permitem que os usuários "gerem vídeos de IA de alta qualidade" rapidamente, sem experiência prévia em edição, reduzindo significativamente o tempo e o esforço tradicionalmente necessários.