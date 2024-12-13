Gerador de Vídeos de Marketing com Porta-voz: Impulsione suas Campanhas

Crie vídeos de marketing envolventes e escaláveis com o texto para vídeo da HeyGen, reduzindo drasticamente os custos de produção.

Crie um vídeo instrucional de 2 minutos para desenvolvedores de software e profissionais de TI, apresentando um porta-voz de IA altamente realista que os guie através de etapas complexas de integração de API. O estilo visual deve ser limpo e moderno, incorporando visualizações de dados sutis e exemplos de código, complementados por um estilo de áudio claro, profissional e informativo que mantenha uma postura calma. Este vídeo utilizará os avatares de IA da HeyGen para fornecer explicações técnicas especializadas.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de atualização de produto de 90 segundos direcionado a usuários existentes e parceiros técnicos, anunciando um novo recurso significativo para nossas ferramentas de desenvolvedor. Empregue um estilo visual dinâmico e envolvente, mostrando interações ao vivo da interface do usuário e trechos de código críticos, combinados com uma entrega de áudio entusiasmada e concisa. O vídeo deve ser gerado inteiramente a partir de um roteiro detalhado usando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen, destacando o potencial do nosso gerador de vídeos de IA.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um módulo de treinamento interno de conformidade de 1 minuto para funcionários de todos os departamentos, focando nas melhores práticas de segurança de dados. A apresentação visual deve ser profissional e instrucional, utilizando uma identidade de marca consistente estabelecida através dos Modelos e cenas personalizáveis da HeyGen. A entrega de áudio precisa ser autoritária, mas tranquilizadora e fácil de entender, apoiando efetivamente nossas iniciativas de e-learning e processos de treinamento.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de FAQ técnico de 45 segundos para usuários finais e equipes de suporte ao cliente, demonstrando uma solução rápida para um problema comum de instalação de software. A abordagem visual deve ser amigável, empregando gravações de tela passo a passo com sobreposições de texto úteis na tela, enquanto o áudio apresenta uma narração amigável, útil e clara gerada usando a geração de narração da HeyGen. Garanta uma compreensão perfeita com legendas e subtítulos automáticos.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Marketing com Porta-voz

Crie facilmente vídeos de marketing cativantes com porta-vozes de IA, transformando seus roteiros em conteúdo visual envolvente rapidamente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando o roteiro da sua mensagem de marketing. Nossa tecnologia de texto para vídeo preparará seu conteúdo para a síntese de IA.
2
Step 2
Selecione Seu Porta-voz de IA
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar sua marca, garantindo uma entrega natural e profissional da sua mensagem.
3
Step 3
Personalize Sua Cena
Enriqueça seu vídeo com modelos e cenas profissionais, adicionando fundos, texto e mídia para que sua mensagem se destaque visualmente.
4
Step 4
Gere e Exporte
Revise seu vídeo, depois gere e exporte em vários formatos, permitindo uma produção de vídeo escalável para todas as suas necessidades de comunicação.

Casos de Uso

Destaque histórias de sucesso de clientes

Desenvolva vídeos impactantes de depoimentos de clientes usando porta-vozes de IA para construir confiança e demonstrar o valor do produto de forma eficaz.

Perguntas Frequentes

Como a tecnologia de porta-voz de IA da HeyGen gera vídeos de marketing profissionais?

A HeyGen utiliza tecnologia avançada de "porta-voz de IA" e "texto para vídeo" para transformar seu roteiro em conteúdo de vídeo envolvente. Nossa plataforma sintetiza "avatares de IA" realistas com tecnologia natural de "texto para fala", permitindo a criação rápida de vídeos de marketing de alta qualidade a partir de uma entrada de texto simples.

Quais opções de personalização e branding a HeyGen oferece para conteúdo de vídeo de IA?

A HeyGen oferece amplos recursos de "personalização e branding", permitindo que os usuários integrem seus logotipos, cores da marca e elementos de mídia exclusivos. Você pode selecionar entre uma ampla gama de "modelos e cenas profissionais" para garantir que sua "produção de vídeo escalável" esteja perfeitamente alinhada com a identidade da sua marca.

A HeyGen suporta capacidades multilíngues e legendas automáticas para audiências globais?

Sim, a HeyGen oferece robustas "capacidades multilíngues", permitindo que você crie vídeos em vários idiomas usando nossa sofisticada tecnologia de "texto para fala". Além disso, a plataforma gera automaticamente "legendas e subtítulos" precisos para melhorar a acessibilidade e o alcance para diversas audiências globais.

A HeyGen é uma plataforma fácil de usar para gerar vídeos de IA?

A HeyGen é projetada como uma "plataforma fácil de usar" que simplifica todo o "fluxo de trabalho de produção de vídeo". Sua interface intuitiva e recursos de "facilidade de uso e automação" permitem que os usuários "gerem vídeos de IA de alta qualidade" rapidamente, sem experiência prévia em edição, reduzindo significativamente o tempo e o esforço tradicionalmente necessários.

