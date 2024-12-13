Ao utilizar os avatares de IA e as capacidades de texto-para-vídeo da HeyGen, as empresas podem reduzir significativamente o tempo e o custo normalmente associados à produção tradicional de vídeo. Isso permite a criação de vídeos alinhados à marca, como vídeos de treinamento ou campanhas extensas de marketing de vídeo, de forma mais eficiente e em escala.