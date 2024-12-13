O Gerador de Vídeo de IA do HeyGen é uma ferramenta ideal para criar vídeos profissionais de e-learning e treinamento a partir de roteiros de texto simples. Ao converter roteiros em conteúdo de vídeo dinâmico com avatares de IA e narrações, o HeyGen agiliza a produção de materiais educacionais, tornando informações complexas acessíveis e envolventes para os trainees.