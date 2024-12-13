É necessário um vídeo instrucional de 90 segundos para gerentes de TI e compliance, demonstrando claramente como um criador de vídeos com IA pode simplificar significativamente a criação de conteúdo de conformidade SOX. O estilo visual deve ser elegante e profissional, incorporando gravações de tela e texto preciso na tela para esclarecer fluxos de trabalho complexos, tudo sustentado por uma narração clara. A capacidade de texto-para-vídeo do HeyGen será indispensável para gerar explicações precisas de processos e políticas técnicas de forma eficiente.

