Crie um vídeo conciso de 1 minuto de instruções SOP para novos funcionários, guiando-os por um processo crítico de software. O vídeo deve apresentar visuais limpos e passo a passo, acompanhados por uma narração profissional gerada por IA, tornando etapas complexas fáceis de seguir. Utilize a capacidade de Texto para Vídeo do HeyGen para gerar automaticamente o conteúdo do vídeo e inclua legendas para acessibilidade, tornando-o um vídeo de instruções SOP eficaz para novos contratados.

Gerar Vídeo