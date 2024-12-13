Criador de Vídeos de Treinamento SOP: Crie Guias Envolventes Facilmente

Crie rapidamente documentação em vídeo de alta qualidade, transformando seus roteiros em vídeos polidos usando recursos de Texto para vídeo a partir de roteiro para um treinamento eficiente.

401/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva uma "documentação em vídeo" detalhada de 2 minutos para a equipe técnica, desmembrando um "fluxo de trabalho" complexo de instalação de software. Este vídeo deve utilizar "Texto para vídeo a partir de roteiro" para precisão e incluir "Legendas" para melhorar a compreensão, apresentado em um estilo visual técnico e nítido com áudio claro e articulado.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo dinâmico de 60 segundos voltado para gerentes de equipe para demonstrar como "SOPs de vídeo com IA" podem ser atualizados e compartilhados rapidamente, ajudando a "otimizar processos". O estilo visual deve ser moderno e energético, aproveitando "Modelos e cenas" vibrantes e suporte de "Biblioteca de mídia/estoque" relevante para mostrar eficiência e facilidade de criação.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo envolvente de 1 minuto de "SOPs de vídeo" para equipes remotas internacionais, explicando uma nova política da empresa para melhor "gestão do conhecimento". O estilo visual e de áudio deve ser inclusivo e profissional, usando "Redimensionamento de proporção e exportações" adaptáveis para visualização em várias plataformas e "Geração de narração" em vários sotaques para atender a um público global.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Treinamento SOP

Crie facilmente Procedimentos Operacionais Padrão em vídeo abrangentes e envolventes para otimizar a integração de funcionários e garantir fluxos de trabalho consistentes.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Elabore o conteúdo do seu Procedimento Operacional Padrão, depois converta-o em um vídeo dinâmico usando nosso recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador
Aumente o engajamento escolhendo um avatar de IA realista para explicar claramente as etapas do seu processo sem precisar filmar.
3
Step 3
Aplique a Identidade Visual
Integre a identidade da sua empresa utilizando controles de marca abrangentes para adicionar logotipos e cores personalizadas ao seu vídeo.
4
Step 4
Gere e Publique
Produza automaticamente áudio cristalino com nossa narração gerada por IA. Compartilhe seu vídeo final de SOP para capacitar sua equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Procedimentos Complexos

.

Desmembre etapas operacionais intrincadas em documentação em vídeo clara e fácil de entender, melhorando a compreensão e reduzindo erros em fluxos de trabalho críticos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen facilita a criação de SOPs de vídeo com IA?

O HeyGen capacita você a criar SOPs de vídeo com IA de forma eficiente, transformando roteiros de texto em documentação em vídeo envolvente. Você pode aproveitar avatares de IA realistas e capacidades avançadas de texto para vídeo para otimizar seu processo com facilidade.

O HeyGen pode integrar gravações de tela ou capturas de vídeo existentes em SOPs?

Absolutamente. A plataforma do HeyGen permite que você importe suas capturas de tela e vídeo diretamente para o editor. Você pode então aprimorar essas gravações com narrações geradas por IA, adicionar legendas precisas e refiná-las ainda mais para criar uma documentação em vídeo abrangente.

Quais opções de geração de narração e localização estão disponíveis com o HeyGen para SOPs de vídeo?

O HeyGen oferece capacidades avançadas de geração de narração por IA, suportando uma ampla gama de idiomas para tornar seus SOPs de vídeo acessíveis globalmente. Este poderoso recurso de localização garante que seus materiais de treinamento ressoem com uma força de trabalho diversificada, melhorando a compreensão e o engajamento.

Como posso garantir a consistência da marca ao criar SOPs de vídeo usando o HeyGen?

O HeyGen fornece controles de marca robustos, permitindo que você integre perfeitamente o logotipo da sua empresa e paletas de cores específicas em cada SOP de vídeo. Combinado com uma variedade de modelos e cenas pré-construídos, você pode facilmente manter uma identidade de marca profissional e consistente em toda a sua documentação em vídeo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo