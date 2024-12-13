Gerador de Vídeos de Procedimentos Operacionais Padrão para SOPs Rápidos e Fáceis

Transforme seus roteiros em vídeos explicativos envolventes e SOPs em vídeo instantaneamente com o poderoso recurso Texto-para-vídeo a partir de roteiro para uma integração eficiente de funcionários.

Crie um vídeo explicativo conciso de 1 minuto direcionado a equipes de TI, ilustrando como um gerador de SOPs com IA simplifica a criação de guias técnicos. O estilo visual deve ser limpo e profissional, usando sobreposições de texto na tela para destacar os passos principais, complementado por uma narração clara gerada diretamente de um roteiro usando o recurso Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de treinamento de 90 segundos para departamentos de RH sobre os mais recentes procedimentos de integração de funcionários, aproveitando o recurso de documento-para-vídeo do HeyGen para transformar documentos existentes. O estilo visual deve ser envolvente e profissional, apresentando diversos avatares de IA demonstrando interações, garantindo um visual inclusivo e moderno.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de marketing dinâmico de 45 segundos para proprietários de pequenas empresas, mostrando o HeyGen como um criador de vídeos explicativos fácil de usar para recursos de produtos. Empregue gráficos vibrantes e modernos e uma narração energética de IA, utilizando Modelos e cenas pré-desenhados para montar rapidamente uma promoção com aparência profissional.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo tutorial abrangente de 2 minutos para desenvolvedores de software, detalhando um processo de codificação complexo usando criação de vídeo com IA. O estilo visual e de áudio deve ser preciso e instrutivo, combinando gravações de tela com diagramas animados, tudo apoiado por geração de Narração precisa para explicar cada passo claramente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Seu Gerador de Vídeos Explicativos de SOP

Transforme seus procedimentos operacionais padrão em vídeos explicativos envolventes e fáceis de entender de forma rápida e eficiente para otimizar o treinamento e a comunicação.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro de SOP
Insira o conteúdo do seu procedimento operacional padrão colando o texto diretamente. Nossa IA converterá suas instruções detalhadas em um roteiro de vídeo estruturado usando a funcionalidade Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha um avatar de IA profissional de nossa coleção diversificada para servir como seu apresentador na tela, trazendo um toque humano aos seus SOPs em vídeo.
3
Step 3
Personalize Visuais e Cenas
Utilize nossa rica biblioteca de Modelos e cenas para representar visualmente cada etapa do seu procedimento. Adicione mídia de estoque ou carregue seus próprios recursos para maior clareza.
4
Step 4
Exporte Seu SOP Finalizado
Finalize seu vídeo explicativo e exporte-o no formato e resolução desejados. Seu envolvente SOP em vídeo está agora pronto para implantação e treinamento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Procedimentos Complexos

.

Utilize vídeos explicativos com IA para simplificar SOPs complexos em diversos campos, tornando instruções complexas mais compreensíveis e melhorando a clareza educacional para todos os aprendizes.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de SOPs em vídeo e vídeos explicativos?

O HeyGen funciona como um poderoso gerador de SOPs com IA, permitindo que os usuários transformem roteiros de texto em SOPs em vídeo profissionais e vídeos explicativos envolventes. Suas capacidades de criação de vídeo com IA garantem uma produção eficiente ao aproveitar a funcionalidade avançada de Texto-para-vídeo a partir de roteiro e avatares de IA realistas.

Quais ferramentas de produção de vídeo com IA o HeyGen oferece para agilizar a criação de conteúdo?

O HeyGen oferece robustas ferramentas de produção de vídeo com IA, incluindo avatares de IA realistas e tecnologia sofisticada de narração com IA, para agilizar a criação de conteúdo. Os usuários também podem utilizar o recurso de documento-para-vídeo para converter rapidamente materiais existentes em vídeos dinâmicos com IA de forma eficiente.

O HeyGen pode ajudar a produzir vídeos de treinamento personalizados para a integração de funcionários?

Sim, o HeyGen é uma solução ideal para desenvolver vídeos de treinamento envolventes e conteúdo abrangente de integração de funcionários. Com uma rica biblioteca de Modelos e cenas e extensos controles de branding, o HeyGen garante que seus vídeos com IA se alinhem perfeitamente com a identidade e a mensagem da sua organização.

O HeyGen suporta a criação de vídeos com IA multilíngues para um público global?

Absolutamente, o HeyGen oferece amplo suporte multilíngue, permitindo que você gere vídeos com IA com diversas narrações de IA em vários idiomas. Essa poderosa capacidade garante que seu conteúdo alcance de forma eficaz e inclusiva um público internacional mais amplo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo