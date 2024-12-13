Criador de Vídeos Tutoriais de Software: Crie Tutoriais Envolventes

Crie tutoriais de produtos profissionais sem esforço com a capacidade de texto para vídeo da HeyGen.

Imagine criar um vídeo tutorial de software envolvente de 45 segundos especificamente para novos usuários, projetado para integrá-los rapidamente às principais funcionalidades. Utilize os avatares de IA envolventes da HeyGen e modelos profissionais para criar uma experiência amigável, informativa e visualmente atraente, sempre entregue com geração de narração clara.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para usuários existentes que buscam dicas avançadas, desenvolva um vídeo conciso de 60 segundos demonstrando uma função específica dentro do seu software. Aproveite a capacidade de texto para vídeo da HeyGen a partir de roteiro para simplificar a produção, garantindo um estilo visual limpo e instrutivo com legendas para acessibilidade e uma entrega de áudio informativa.
Prompt de Exemplo 2
Ajude sua equipe interna produzindo um vídeo de microaprendizagem polido de 30 segundos que sirva como documentação essencial em vídeo para um processo rotineiro. Ao empregar avatares de IA personalizáveis e diversos modelos e cenas, apoiados pela biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen, você pode manter um visual de marca profissional e consistente e um tom de áudio autoritário para transferência de conhecimento eficiente.
Prompt de Exemplo 3
Aumente a visibilidade do seu produto com um snippet de 15 segundos para redes sociais que chame a atenção, mostrando uma atualização empolgante, voltada para equipes de marketing e seu público. Utilize o conceito de tutoriais em vídeo de IA da HeyGen para criar um estilo visual moderno e energético, otimizando para várias plataformas com redimensionamento de proporção e exportações, tudo enquanto apresenta avatares de IA dinâmicos e geração de narração nítida para capturar o interesse imediato.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Tutoriais de Software

Crie tutoriais de software profissionais e envolventes e vídeos tutoriais sem esforço com recursos alimentados por IA, simplificando seu processo de documentação em vídeo.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece elaborando seu roteiro de tutorial. Cole seu texto diretamente na plataforma para aproveitar a geração de texto para vídeo alimentada por IA, transformando suas ideias em um projeto de criador de vídeos tutoriais de software pronto para produção.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar e Voz de IA
Enriqueça seu tutorial selecionando um avatar de IA personalizável para apresentar seu conteúdo. Este recurso permite criar tutoriais em vídeo de IA profissionais, proporcionando uma presença consistente e envolvente na tela.
3
Step 3
Aplique Marca e Legendas
Personalize seu vídeo com o logotipo e as cores da sua marca. Utilize o gerador automático de legendas para adicionar automaticamente legendas precisas, melhorando a acessibilidade e o engajamento do seu público.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Tutorial
Com seu tutorial polido, exporte-o em vários formatos de proporção adequados para diferentes plataformas. Compartilhe facilmente sua documentação em vídeo de alta qualidade para educar e informar efetivamente seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere vídeos e clipes envolventes para redes sociais em minutos

.

Produza rapidamente vídeos tutoriais curtos e clipes de microaprendizagem para redes sociais, expandindo o alcance dos seus tutoriais de software.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar meus projetos criativos de vídeo com IA?

A HeyGen capacita você a gerar vídeos impressionantes usando avatares de IA avançados e cenas dinâmicas, transformando sua visão criativa em conteúdo visual atraente com um gerador de vídeo de IA eficiente.

O que torna a HeyGen ideal para criar vídeos tutoriais profissionais?

A HeyGen oferece uma plataforma abrangente de criação de vídeos com modelos profissionais e controles de marca personalizáveis, tornando-a o criador de vídeos tutoriais perfeito para conteúdo polido e alinhado à marca.

A HeyGen pode simplificar o processo de criação de vídeos tutoriais de software?

Com certeza. A HeyGen simplifica a criação de vídeos tutoriais de software convertendo texto em vídeo com narrações geradas por IA e legendas automáticas, garantindo instruções claras e concisas sem esforço.

Como a HeyGen apoia a criação de vídeos tutoriais envolventes e documentação em vídeo?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos tutoriais envolventes e documentação em vídeo por meio da conversão fácil de roteiro para vídeo, geração de narração por IA e suporte multilíngue para alcançar um público mais amplo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo