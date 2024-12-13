Os avatares de IA no HeyGen podem melhorar dramaticamente o engajamento do usuário e a compreensão do produto em vídeos de integração de software, fornecendo um guia consistente e semelhante a um humano. Esses avatares oferecem narração de áudio clara, tornando informações complexas acessíveis e melhorando a experiência geral do usuário para treinamento de software.