Gerador de Vídeos de Treinamento de Software: Crie Treinamentos Envolventes Rápido

Simplifique a integração de funcionários com Vídeos de Treinamento de IA, gerando conteúdo envolvente a partir de scripts de texto-para-vídeo em minutos.

480/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de boas-vindas de 60 segundos especificamente para novos contratados, apresentando a cultura da empresa e os valores fundamentais. Este vídeo deve adotar um estilo visual profissional e acolhedor, usando iluminação suave e elementos de branding corporativo, com um tom calmo e tranquilizador gerado através da geração de voz da HeyGen para garantir clareza e calor.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo promocional conciso de 30 segundos direcionado a criadores de conteúdo, demonstrando como transformar rapidamente documentação existente em conteúdo de vídeo envolvente usando a capacidade de texto-para-vídeo a partir de script da HeyGen. A apresentação visual deve ser limpa e informativa, mostrando anotações claras do processo de conversão, complementada por uma narração direta, destacando a eficiência de aproveitar uma biblioteca de scripts para geração rápida de conteúdo.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo educacional envolvente de 90 segundos voltado para aprendizes avançados, desmembrando conceitos complexos de programação. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico e interativo, incorporando diagramas animados e uma cabeça falante carismática, tudo construído usando os templates e cenas personalizáveis da HeyGen para entregar uma explicação visualmente rica e facilmente digerível.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento de Software

Crie vídeos de treinamento profissionais e envolventes com IA sem esforço, simplificando a integração de funcionários e documentação.

1
Step 1
Crie Seu Script ou Selecione um Template
Comece escrevendo seu script de treinamento ou escolha entre uma variedade de templates personalizáveis para iniciar a criação do seu vídeo. Nosso gerador de vídeos de IA ajuda você a dar vida ao seu conteúdo rapidamente.
2
Step 2
Adicione Visuais Envolventes
Enriqueça seu vídeo com avatares de IA profissionais para atuar como seus apresentadores. Essas cabeças falantes proporcionam um toque humano sem a necessidade de uma câmera.
3
Step 3
Selecione Acessibilidade e Revise
Garanta que seu conteúdo de treinamento seja inclusivo gerando legendas automaticamente. Revise seu vídeo para precisão, facilitando atualizações rápidas conforme necessário.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seus Vídeos de Treinamento
Renderize seu vídeo de treinamento finalizado usando redimensionamento de proporção e exportações. Compartilhe facilmente seu conteúdo de alta qualidade para Treinamento de Funcionários e integração em todas as plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Clipes Rápidos de Como Fazer em Software

.

Gere rapidamente clipes de vídeo curtos e envolventes para recursos específicos de software ou módulos de microaprendizagem.

background image

Perguntas Frequentes

Como posso melhorar meus vídeos de treinamento com Avatares de IA?

A HeyGen permite que você integre Avatares de IA realistas e cabeças falantes em seus vídeos de treinamento, tornando o conteúdo mais envolvente e pessoal sem a necessidade de uma equipe de filmagem. Este poderoso gerador de vídeos de IA transforma seu texto em visuais cativantes, proporcionando uma apresentação dinâmica para seu público.

Quais templates personalizáveis a HeyGen oferece para criação de vídeos?

A HeyGen oferece uma biblioteca diversificada de templates e cenas personalizáveis para ajudá-lo a iniciar rapidamente seus projetos de vídeo, desde conteúdo de gerador de vídeos de treinamento de software até integração. Você pode facilmente personalizar seus vídeos com seu logotipo e cores, garantindo uma aparência profissional e consistente em todo o seu conteúdo usando nossa plataforma de IA generativa.

A HeyGen pode converter scripts de texto em vídeos de treinamento de alta qualidade?

Absolutamente. O poderoso gerador de texto-para-vídeo da HeyGen transforma seus scripts escritos em conteúdo de vídeo atraente com capacidades profissionais de geração de voz de IA. Isso torna a criação de Vídeos de Treinamento de IA abrangentes e documentação em vídeo eficiente e escalável.

Como a HeyGen simplifica o processo de atualização de documentação em vídeo?

A HeyGen simplifica significativamente a atualização de sua documentação em vídeo, permitindo atualizações fáceis em seus vídeos existentes sem a necessidade de regravação do zero. Isso garante que seu conteúdo de Treinamento de Funcionários e integração permaneça atual e relevante com o mínimo de esforço, aproveitando um gerador de vídeo eficiente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo