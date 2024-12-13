Criador de Vídeos de Lançamento de Software: Lance Seu Produto Mais Rápido

Crie vídeos impressionantes de lançamento de software sem esforço com nossas ferramentas de criação de vídeo com IA fáceis de usar, apresentando poderosos recursos de texto para vídeo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo envolvente de 45 segundos projetado para proprietários de pequenas empresas e gerentes de marketing, ilustrando a facilidade de criação de vídeos com um novo criador de vídeos de produto. Utilize um estilo visual limpo e profissional com um avatar de IA amigável e informativo fornecendo a narração contra uma música de fundo leve, demonstrando como a plataforma simplifica tarefas complexas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um teaser cativante de 15 segundos para redes sociais voltado para um público geral e usuários curiosos, destacando um recurso único de um editor de vídeo. O vídeo deve apresentar um estilo visual moderno com cortes rápidos e conteúdo visualmente estimulante, acompanhado de música de fundo popular e livre de royalties, aproveitando as legendas do HeyGen para transmitir mensagens concisas e impactantes.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo sofisticado de 60 segundos de imersão em recursos para usuários existentes e clientes empresariais, enfatizando os benefícios de uma opção de exportação de vídeo em alta resolução dentro de um poderoso criador de vídeos de lançamento de software. O estilo visual deve ser informativo e autoritário, exibindo demonstrações elegantes da interface do usuário, apoiadas por uma narração profissional e música de fundo corporativa sutil, utilizando o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para enriquecer a apresentação.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Lançamento de Software

Aprenda a criar rapidamente vídeos profissionais de lançamento de software com uma plataforma intuitiva. Compartilhe suas atualizações de produto de forma eficaz e envolva seu público.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Escolha entre uma variedade diversificada de modelos de vídeo projetados para lançamentos de software ou comece do zero para rapidamente estabelecer a base do seu projeto de vídeo.
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo
Incorpore facilmente suas atualizações de produto usando gravação de tela ou carregando mídia relevante. Você também pode converter texto em conteúdo de vídeo dinâmico.
3
Step 3
Personalize e Aprimore
Dê vida à sua mensagem adicionando avatares de IA ou gerando narrações profissionais. Aplique as cores e logotipos exclusivos da sua marca para um visual consistente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo em alta resolução e exporte-o em vários formatos de proporção, pronto para compartilhamento imediato em seus canais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore Vídeos Explicativos de Recursos de Produto

Melhore a compreensão e o engajamento dos novos recursos de software com vídeos explicativos impulsionados por IA para treinamento interno ou externo.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos criativos para empresas?

HeyGen é uma plataforma avançada de criação de vídeos com IA projetada para simplificar a criação de vídeos criativos. Ela oferece um conjunto abrangente de ferramentas, incluindo avatares de IA e uma extensa biblioteca de modelos de vídeo, permitindo que os usuários produzam conteúdo de qualidade profissional de forma eficiente, como vídeos de produtos ou materiais de marketing.

O HeyGen é um editor de vídeo fácil de usar para produzir conteúdo rapidamente?

Sim, o HeyGen possui um editor intuitivo de arrastar e soltar que torna a criação de vídeos extremamente fácil para todos os níveis de habilidade. Você pode rapidamente gerar vídeos envolventes, transformando roteiros em visuais dinâmicos sem exigir conhecimentos técnicos extensos.

Posso usar o HeyGen para criar vídeos explicativos e vídeos de lançamento de software com avatares de IA?

Com certeza. O HeyGen permite que você crie vídeos explicativos envolventes e vídeos de lançamento de software usando sua poderosa tecnologia de avatares de IA e capacidades de texto para vídeo. Isso possibilita uma narrativa eficiente e a entrega de informações complexas de forma envolvente.

Que tipo de conteúdo de vídeo em alta resolução posso produzir com o HeyGen para redes sociais?

O HeyGen permite que você produza diversos conteúdos de vídeo em alta resolução otimizados para plataformas de redes sociais. Você pode criar desde clipes promocionais curtos até peças informativas mais longas, utilizando recursos como filmagens de estoque e garantindo a criação de vídeos em MP4 para ampla compatibilidade e máximo impacto.

