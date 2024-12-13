Gerador de Vídeos AI para Lançamentos de Software Impressionantes

Crie vídeos cativantes de lançamento de software sem esforço. Aproveite "Modelos e cenas" para um visual polido sempre.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo explicativo de 60 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas que buscam soluções rápidas de conteúdo, adotando um estilo visual profissional e direto com uma voz clara e amigável. Este conteúdo de gerador de vídeo AI deve ser totalmente construído aproveitando o recurso de Texto para vídeo da HeyGen, simplificando o processo de criação.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de comunicação interna de 45 segundos, direcionado a funcionários para uma atualização significativa de software. Empregue um estilo visual limpo e corporativo com um tom de áudio tranquilizador, garantindo clareza através das Legendas automáticas geradas pela HeyGen, promovendo uma narrativa de vídeo eficaz dentro da organização.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo promocional de 30 segundos para usuários em potencial avaliando novas ferramentas de AI. O estilo visual deve ser futurista e altamente envolvente, apoiado por um áudio dinâmico. Apresente os avatares AI realistas da HeyGen para demonstrar as capacidades de ponta da criação de vídeos com AI, destacando a inovação.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Lançamento de Software

Gere vídeos atraentes de lançamento de software sem esforço. Siga estas etapas para criar, personalizar e compartilhar seus anúncios de produtos com um gerador de vídeos AI.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro ou Selecione um Modelo
Comece seu vídeo escrevendo o roteiro do anúncio de lançamento, aproveitando nosso recurso de Texto para vídeo, ou escolha entre uma variedade de modelos pré-desenhados para iniciar rapidamente seu projeto.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar AI e Visuais
Selecione entre uma variedade de avatares AI para apresentar seu lançamento de software. Enriqueça sua mensagem integrando visuais relevantes de nossa extensa biblioteca de mídia.
3
Step 3
Adicione Narrações Profissionais e Branding
Gere narrações com som natural para seu roteiro usando nossa geração avançada de Narrações. Aplique o logotipo e esquemas de cores únicos da sua marca para manter a consistência visual.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo de Lançamento
Finalize seu vídeo com legendas sincronizadas, depois utilize nosso recurso de redimensionamento e exportação de Proporção para baixá-lo no formato desejado para compartilhamento imediato em todas as plataformas.

Casos de Uso

Aprimore o Treinamento de Recursos de Software

Desenvolva vídeos de treinamento envolventes para novos recursos de software, garantindo que os usuários compreendam facilmente as atualizações e retenham as informações.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos AI para marketing?

A HeyGen capacita os usuários a transformar roteiros de texto em vídeos de marketing envolventes usando geração avançada de vídeos AI. Nossa plataforma oferece avatares AI e narrações realistas, simplificando todo o processo de narrativa de vídeo para profissionais criativos.

A HeyGen pode gerar conteúdos de vídeo diversos como vídeos explicativos ou de produtos?

Sim, a HeyGen oferece uma ampla gama de modelos de vídeo projetados para diversos propósitos, incluindo vídeos explicativos atraentes e apresentações dinâmicas de produtos. Você pode personalizar esses modelos para alinhar perfeitamente com suas necessidades de criação de vídeo e mensagem de marca.

Que tipo de avatares AI e narrações a HeyGen oferece para produção de vídeo?

A HeyGen apresenta uma seleção diversificada de avatares AI realistas e narrações de alta qualidade, permitindo que você crie conteúdos de vídeo AI profissionais e envolventes. Você pode escolher entre vários estilos para se adequar à voz e identidade visual únicas da sua marca.

Como a HeyGen pode melhorar meu fluxo de trabalho de produção de vídeo com AI?

A HeyGen é um gerador de vídeos AI que aumenta significativamente a eficiência no seu fluxo de criação de vídeos. Ela permite que você produza rapidamente vídeos AI profissionais com recursos como texto para vídeo AI, economizando tempo e recursos valiosos enquanto mantém alta qualidade criativa para seus projetos.

