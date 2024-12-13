Imagine criar um vídeo instrucional de 60 segundos para novos usuários de software, direcionado especificamente a proprietários de pequenas empresas que se sentem sobrecarregados por configurações complexas. Este vídeo deve apresentar um estilo visual claro e amigável, com elementos animados que guiam os usuários passo a passo, acompanhado por uma narração entusiástica e fácil de entender. Mostre como um "gerador de vídeo de integração de software" simplifica a curva de aprendizado inicial, fazendo parecer que "nenhuma habilidade é necessária" para começar. Aproveite o recurso "Text-to-video from script" da HeyGen para transformar suas instruções escritas em conteúdo visual envolvente sem esforço.

