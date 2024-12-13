Criador de Vídeos de Demonstração de Software para Demonstrações de Produto Envolventes

Crie vídeos de produto atraentes com facilidade usando modelos e cenas poderosos para resultados impressionantes.

Crie um vídeo envolvente de 1 minuto demonstrando como um novo "criador de vídeos de demonstração de software" otimiza fluxos de trabalho para equipes de vendas B2B. O estilo visual deve ser profissional e atraente, apresentando gravações de tela nítidas e texto na tela, complementados por uma trilha de áudio clara e confiante. Utilize a "Geração de Voz" da HeyGen para narrar os principais benefícios, garantindo uma apresentação polida das capacidades do software.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para especialistas em suporte técnico e onboarding, elabore um vídeo instrucional de 90 segundos detalhando o novo recurso de "integrações" dentro do seu produto, focando em "demonstrações de produto" claras. O vídeo deve adotar um estilo visual informativo e passo a passo com áudio calmo e tranquilizador, guiando os usuários pelo processo de configuração. Incorpore "Legendas" da HeyGen para melhorar a acessibilidade e compreensão de todos os espectadores.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo abrangente de 2 minutos direcionado a gerentes de produto e desenvolvedores, destacando os avançados "recursos de IA" que permitem uma robusta "automação de demonstrações" dentro da sua plataforma. O estilo visual e de áudio deve ser moderno, futurista e autoritário, empregando gráficos dinâmicos e uma trilha musical sofisticada. Utilize "Avatares de IA" da HeyGen para apresentar informações complexas de forma clara e envolvente, elevando a qualidade geral da produção.
Prompt de Exemplo 3
Profissionais de marketing precisam de uma apresentação vibrante de 45 segundos do "criador de vídeos de produto" que destaque a facilidade de criar e "compartilhar vídeos" em várias plataformas. O estilo visual deve ser dinâmico e animado com uma trilha de fundo vibrante, capturando a atenção rapidamente. Empregue o recurso de "Redimensionamento e exportação de proporção" da HeyGen para demonstrar a adaptação perfeita para diferentes canais de mídia social, garantindo o máximo alcance e engajamento.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Demonstração de Software

Transforme facilmente os recursos do seu produto em vídeos de demonstração de software envolventes, projetados para cativar seu público e promover o entendimento.

1
Step 1
Escolha Sua Base
Selecione de uma biblioteca de modelos e cenas profissionais para iniciar a criação do seu vídeo de demonstração de produto com facilidade.
2
Step 2
Crie Sua Narrativa
Crie a história do seu produto inserindo seu roteiro, permitindo que nosso recurso de texto para vídeo construa cenas envolventes para sua demonstração.
3
Step 3
Aprimore com Recursos de IA
Utilize a geração de voz por IA para adicionar uma narração clara e natural, garantindo que sua mensagem seja perfeitamente transmitida.
4
Step 4
Compartilhe Sua Demonstração
Exporte seu vídeo de demonstração de software polido em vários formatos e proporções, e compartilhe-o diretamente com seu público em diferentes plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore o Treinamento de Software com Vídeos de IA

.

Melhore o aprendizado e a retenção criando vídeos dinâmicos de demonstração de software gerados por IA para um treinamento e onboarding de produto eficazes.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de demonstração de produto usando recursos de IA?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos de demonstração de produto ao utilizar recursos avançados de IA, permitindo que você gere conteúdo envolvente a partir de roteiros de texto para vídeo. Nossos avatares de IA e a robusta geração de voz tornam a construção de demonstrações de produto envolventes eficiente e profissional.

Quais controles técnicos a HeyGen oferece para personalizar e compartilhar vídeos de demonstração de software?

A HeyGen oferece extensos controles técnicos para branding, incluindo personalização de logotipo e cores, para garantir que seus vídeos de demonstração de software estejam alinhados com a identidade da sua marca. Você também pode utilizar o redimensionamento de proporção e várias integrações para compartilhar facilmente seus vídeos de produto polidos em diferentes plataformas.

A HeyGen pode automatizar partes do processo de produção de vídeos de demonstração de produto?

Sim, a HeyGen automatiza significativamente a criação de demonstrações por meio de sua plataforma intuitiva, oferecendo modelos e geração de voz por IA para acelerar seu fluxo de trabalho. Você pode rapidamente gerar demonstrações de produto profissionais e até adicionar legendas automaticamente, melhorando a acessibilidade e economizando tempo.

Que tipos de demonstrações de produto podem ser criadas usando as ferramentas de demonstração da HeyGen?

A HeyGen serve como um construtor versátil de demonstrações de produto, permitindo a criação de várias demonstrações de software e vídeos de marketing. Com avatares de IA, uma rica biblioteca de mídia e robustas capacidades de texto para vídeo, você pode produzir animações envolventes e detalhados passeios de produto sem esforço.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo