Gerador de Demos de Software: Crie Demos de Produto Envolventes

Construa facilmente demos de produto interativas e personalizadas para capacitação de vendas e treinamento, aproveitando poderosos Templates & scenes.

Crie um vídeo envolvente de 1 minuto demonstrando como um gerador de demonstrações de software utiliza avatares de IA para explicar recursos técnicos complexos, como ramificação condicional, de maneira visualmente atraente. Direcionado a um público de desenvolvedores e gerentes de produto interessados em automação avançada de demos, usando um estilo visual limpo e informativo e uma narração profissional.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo instrutivo de 90 segundos destacando a interface fácil de usar para criar demos interativas, ressaltando sua simplicidade para novos usuários. Este vídeo, voltado para proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing novos em ferramentas de geração de demos de software, deve empregar um estilo visual e de áudio envolvente e amigável, aprimorado por capacidades de texto para vídeo a partir de roteiro e legendas claras.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de 2 minutos explorando as robustas análises por trás dos links de compartilhamento rastreáveis, ilustrando como gerentes de produto e equipes de vendas podem obter insights sobre o engajamento dos usuários com suas demos de produto. Este vídeo, projetado para profissionais focados em crescimento liderado por produto, deve apresentar um estilo visual orientado por dados com gráficos dinâmicos e um tom confiante, utilizando os templates & scenes da HeyGen e suporte de biblioteca de mídia/estoque.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo conciso de 45 segundos explicando como os recursos alimentados por IA dentro de um gerador de demonstrações de software permitem a criação de demos altamente personalizadas para diversos segmentos de clientes. Destinado a equipes de vendas e capacitação em busca de eficiência, este vídeo deve adotar um estilo visual moderno e elegante com uma explicação energética e clara, aproveitando o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen e avatares de IA para uma apresentação dinâmica.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Demos de Software

Crie facilmente demos de produto interativas e vídeos de demonstração envolventes para aprimorar vendas, treinamento e integração de clientes com nosso construtor intuitivo.

1
Step 1
Grave Seu Fluxo de Trabalho
Use a extensão do navegador para capturar os principais recursos do seu produto, gerando automaticamente uma sequência de etapas interativas para o seu gerador de demos de software.
2
Step 2
Adicione Caminhos Interativos
Desenhe jornadas de usuário envolventes adicionando ramificação condicional para personalizar a experiência de demos interativas com base nas escolhas do usuário.
3
Step 3
Aplique Branding Personalizado
Personalize a aparência da sua demo usando controles de Branding para garantir uma aparência consistente e profissional para suas demos personalizadas.
4
Step 4
Exporte e Analise
Gere links de compartilhamento rastreáveis para distribuir sua demo interativa e obtenha insights sobre o engajamento dos usuários com análises robustas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Demonstrações de Vendas Aceleradas

Desenvolva demonstrações de produto de software impactantes para acelerar ciclos de vendas e melhorar a compreensão do cliente sobre recursos complexos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de demonstração de produto?

O HeyGen utiliza avatares de IA avançados e capacidades de texto para vídeo, tornando-se um gerador de demos de software intuitivo. Os usuários podem rapidamente transformar roteiros em vídeos de demonstração de produto profissionais com um construtor fácil de usar, agilizando a criação de conteúdo.

O HeyGen oferece recursos para automação e rastreamento de demos de produto?

Sim, o HeyGen suporta automação de demos permitindo que os usuários gerem e distribuam suas demonstrações de produto de forma eficiente. Com links de compartilhamento rastreáveis e análises integradas, você pode monitorar o engajamento e obter insights sobre as interações dos espectadores.

Quais opções de personalização estão disponíveis para demos de produto personalizadas com o HeyGen?

O HeyGen oferece extensos controles de branding para garantir que suas demos personalizadas estejam alinhadas com a identidade da sua marca. Você pode utilizar templates personalizáveis, incorporar sua mídia e adicionar botões de chamada para ação interativos para demos de produto envolventes e eficazes.

O HeyGen pode ser usado para diferentes funções de negócios além de apenas demos de produto?

Absolutamente. Embora o HeyGen se destaque como um Criador de Demos, suas capacidades versáteis de IA também são perfeitas para Vendas & Capacitação, criando conteúdo envolvente para treinamento e integração, e apoiando iniciativas de crescimento liderado por produto com vídeos de alta qualidade.

