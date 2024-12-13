Gerador de Vídeos de Habilidades Interpessoais: Treinamento Facilitado por IA

Crie facilmente vídeos de treinamento envolventes para aprimoramento interno com avatares de IA profissionais.

Crie um vídeo de 45 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas, mostrando como o HeyGen simplifica seus vídeos de marketing com um estilo visual animado e profissional e uma narração energética. Utilize o recurso de texto para vídeo a partir de roteiro para transformar facilmente conteúdo escrito em material promocional envolvente para seus serviços.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo de 60 segundos para criadores de conteúdo e gerentes de mídias sociais, apresentando uma estética visual dinâmica e moderna com transições suaves e um avatar de IA conversacional. Este vídeo demonstraria como eles podem facilmente aprimorar seus vídeos de mídias sociais e esforços gerais de criação de conteúdo sem precisar aparecer na câmera.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de 30 segundos voltado para profissionais de RH e L&D, apresentando um estilo visual claro, instrutivo e profissional com uma narração amigável. Destaque a capacidade do HeyGen de gerar conteúdo de vídeo de treinamento, focando especificamente em habilidades interpessoais, aproveitando legendas para garantir máxima acessibilidade e compreensão para todos os aprendizes.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo atraente de 50 segundos para gerentes de produto ou equipes de vendas apresentando novos recursos, empregando um estilo visual elegante, limpo e demonstrativo com gráficos animados e uma narração concisa. Enfatize como os templates e cenas do HeyGen simplificam a criação de explicações de produtos polidas, do conceito à exportação final.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Habilidades Interpessoais

Crie facilmente vídeos de treinamento de habilidades interpessoais impactantes com IA. Transforme seus roteiros em conteúdo visual envolvente, apresentando avatares de IA realistas e personalização de marca.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Elabore o diálogo para seu treinamento de habilidades interpessoais. Nossa plataforma usa sua entrada de Texto para vídeo a partir de roteiro para gerar o conteúdo falado para seu vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA profissionais para ser o apresentador ou personagem em seu vídeo de treinamento de habilidades interpessoais.
3
Step 3
Adicione Visuais e Marca
Enriqueça seu vídeo selecionando entre vários Templates e cenas, e aplique seus controles de marca como logotipos e cores para corresponder à identidade de sua organização.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Finalize seu vídeo de habilidades interpessoais e use as opções de redimensionamento de proporção e exportação para prepará-lo para compartilhamento perfeito em qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Conteúdo Motivacional Impactante

.

Gere vídeos motivacionais envolventes que empoderam indivíduos, promovem mentalidades positivas e reforçam princípios-chave de habilidades interpessoais de forma eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de conteúdo para marketing e mídias sociais?

O HeyGen simplifica a criação de conteúdo ao permitir que você gere vídeos de marketing e vídeos para mídias sociais de alta qualidade usando avatares de IA e capacidades avançadas de texto para vídeo. Você pode aproveitar uma ampla gama de templates para produzir conteúdo visual envolvente de forma eficiente.

Que tipo de controle criativo eu tenho sobre avatares de IA e estética de vídeo no HeyGen?

O HeyGen oferece amplo controle criativo sobre seus vídeos, permitindo que você personalize avatares de IA, aplique controles de marca e utilize templates para visuais cinematográficos. Você também pode enriquecer seus vídeos com adesivos e gráficos da biblioteca de mídia para alcançar animações originais.

O HeyGen pode transformar conteúdo existente em formatos de vídeo dinâmicos?

Sim, o HeyGen permite que você transforme diversos conteúdos existentes, como PDFs, PowerPoints e imagens, em vídeos dinâmicos. Essa capacidade simplifica a criação de vídeos de ponta a ponta, tornando-a ideal para explicações de produtos ou vídeos de treinamento sem a necessidade de edição complexa.

Como o HeyGen converte prompts de texto em vídeos profissionais gerados por IA?

O HeyGen se destaca na conversão de prompts de texto em vídeos impressionantes gerados por IA, utilizando tecnologia avançada de texto para vídeo. Basta inserir seu roteiro, e os avatares de IA do HeyGen fornecerão narrações profissionais e visuais sincronizados, juntamente com legendas automáticas, oferecendo controle criativo sobre seu resultado.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo