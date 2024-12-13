Vídeos de Treinamento de Habilidades Interpessoais: Potencialize sua Equipe

Capacite as habilidades de Comunicação e Trabalho em Equipe da sua equipe com conteúdo de vídeo envolvente, facilmente criado usando os avatares de IA do HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento de 60 segundos baseado em cenários, direcionado a líderes de equipe e gerentes de projeto, mostrando estratégias ideais de "Trabalho em Equipe" para projetos complexos, destacando-o como uma "habilidade no local de trabalho" vital. Utilize visuais dinâmicos e colaborativos com música de fundo animada, apresentando avatares de IA relacionáveis para demonstrar dinâmicas interpessoais de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de 30 segundos com dicas para graduados e novos contratados, enfatizando a importância do "Pensamento Crítico e Resolução de Problemas" como uma "Habilidade Interpessoal" essencial. A estética visual deve ser limpa e no estilo infográfico, complementada por um tom calmo e instrutivo e legendas claras para melhorar a acessibilidade do aprendizado para consumo rápido.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo motivacional de 90 segundos voltado para candidatos a emprego e profissionais aspirantes, focando em como "Profissionalismo" e "Entusiasmo e Atitude" influenciam positivamente as percepções dos "empregadores". Empregue visuais corporativos polidos com uma voz confiante e encorajadora e música de fundo sutil, aproveitando os diversos modelos e cenas do HeyGen para criar uma apresentação envolvente e inspiradora.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funcionam os Vídeos de Treinamento de Habilidades Interpessoais

Melhore as habilidades no local de trabalho e o desenvolvimento dos funcionários criando vídeos de treinamento de habilidades interpessoais envolventes de forma eficiente com a plataforma de IA do HeyGen.

1
Step 1
Escolha Seu Avatar e Modelo
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA e modelos profissionais para começar a criar seu vídeo de treinamento de habilidades interpessoais. Selecione um estilo que se adeque à habilidade específica que você está ensinando.
2
Step 2
Crie Seu Roteiro e Gere o Vídeo
Crie um roteiro atraente para seu conteúdo de treinamento, focando em princípios de comunicação ou trabalho em equipe. Utilize o recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro do HeyGen para gerar instantaneamente um vídeo profissional com uma narração natural.
3
Step 3
Adicione Elementos de Branding e Visuais
Adicione os controles de branding da sua empresa, incluindo logotipos e cores, para garantir uma aparência coesa e profissional. Enriqueça seu treinamento com visuais de apoio da biblioteca de mídia para ilustrar o pensamento crítico.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Treinamento
Exporte seu vídeo de treinamento de habilidades interpessoais concluído no formato de proporção desejado. Garanta acessibilidade para todos os aprendizes incorporando legendas geradas automaticamente para apoiar estilos de aprendizado diversos para qualquer habilidade no local de trabalho.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire Aprendizes com Conteúdo Envolvente

Aproveite a IA para criar conteúdo de habilidades interpessoais inspirador e persuasivo, promovendo atitudes positivas e melhor comunicação dentro das equipes.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar os vídeos de treinamento de habilidades interpessoais?

O HeyGen capacita os empregadores a criar vídeos de treinamento de habilidades interpessoais envolventes usando avatares de IA realistas e texto para vídeo a partir de um roteiro. Essa abordagem profissional ajuda a desenvolver habilidades cruciais no local de trabalho, como Comunicação e Trabalho em Equipe, de forma eficiente, tornando tópicos complexos mais acessíveis.

Quais capacidades de branding o HeyGen oferece para conteúdo de treinamento?

O HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores específicas em seu conteúdo de habilidades interpessoais. Isso garante uma aparência consistente e profissional em todos os seus materiais de treinamento, reforçando a identidade da sua organização para tópicos como Entusiasmo e Atitude.

O HeyGen pode simplificar a criação de vídeos educacionais para empregadores?

Sim, o HeyGen simplifica significativamente a produção de vídeos para empregadores ao converter texto em vídeo com avatares de IA realistas. Isso agiliza o processo de desenvolvimento de conteúdo para Pensamento Crítico e Resolução de Problemas ou Profissionalismo, tornando mais rápido distribuir recursos valiosos de desenvolvimento de habilidades no local de trabalho.

O HeyGen suporta formatos de conteúdo diversificados para treinamento?

O HeyGen facilita a criação de conteúdo de treinamento versátil ao oferecer geração de narração, legendas e uma rica biblioteca de mídia. Isso garante que seus materiais e vídeos de habilidades interpessoais sejam acessíveis e impactantes para todos os aprendizes, apoiando uma abordagem holística para o desenvolvimento de habilidades.

