O HeyGen garante que seus vídeos para mídias sociais estejam prontos para qualquer plataforma oferecendo opções precisas de redimensionamento de proporção e exportação. Você pode facilmente adicionar legendas e criar vídeos com aparência profissional que estão perfeitamente otimizados para o Instagram ou outras campanhas de marketing, eliminando a necessidade de software de edição de vídeo complexo.