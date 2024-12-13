Criador de Vídeos Educacionais para Redes Sociais

Crie vídeos educacionais envolventes sem esforço com poderosas ferramentas de texto para vídeo a partir de roteiro.

419/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Direcionado a aspirantes a criadores de conteúdo e desenvolvedores de cursos online, produza um vídeo explicativo de 60 segundos mostrando como aproveitar as ferramentas de vídeo de IA para criar vídeos de marketing profissionais. Empregue uma estética visual moderna e limpa com texto dinâmico na tela, sincronizado com uma narração confiante de texto para vídeo a partir da geração de roteiro, e garanta acessibilidade com legendas automáticas.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um poderoso vídeo educacional de 30 segundos para organizações sem fins lucrativos e gestores comunitários, destacando uma importante causa social. Utilize uma abordagem visual empática, no estilo documentário, aproveitando a extensa biblioteca de mídia/suporte de estoque para contar uma história comovente, tudo estruturado dentro de modelos e cenas pré-desenhados para produção rápida e uma narração sincera.
Prompt de Exemplo 3
Produza uma apresentação animada sucinta de 15 segundos projetada para profissionais de marketing digital e e-learning, ilustrando uma dica rápida usando as capacidades do HeyGen. O estilo visual deve ser dinâmico com gráficos ousados e envolventes e uma narração de alta energia, otimizada para várias plataformas usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações, tornando-se uma ferramenta ideal para um criador de vídeos educacionais envolventes para redes sociais.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Educacionais para Redes Sociais

Transforme sem esforço seu conteúdo educacional em vídeos cativantes para redes sociais com nossa plataforma intuitiva movida por IA, projetada para criadores de todos os níveis.

1
Step 1
Selecione Sua Base
Comece escolhendo na nossa diversa biblioteca de "Modelos e cenas" para iniciar seu projeto de vídeo educacional para redes sociais.
2
Step 2
Desenvolva Conteúdo Envolvente
Cole seu roteiro educacional e aproveite nossa avançada "Geração de narração" para criar áudio com som natural para seu vídeo.
3
Step 3
Personalize Visuais
Enriqueça sua mensagem e conecte-se com seu público selecionando ou criando "Avatares de IA" personalizados para apresentar seu conteúdo educacional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Utilize nosso recurso de "Redimensionamento e exportações de proporção de aspecto" para otimizar seu vídeo para várias plataformas de redes sociais, garantindo alcance e engajamento máximos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aumente o Engajamento e a Retenção de Aprendizado

.

Aproveite a IA para criar vídeos educacionais dinâmicos que aumentam significativamente o engajamento dos alunos e melhoram a retenção de conhecimento.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar meu processo de criação de vídeos?

HeyGen é uma ferramenta avançada de vídeo com IA que simplifica a criação de vídeos, permitindo que você gere facilmente vídeos envolventes a partir de roteiros de texto. Ele oferece uma interface intuitiva e avatares de IA, transformando a produção de vídeos complexos em um processo simples para diversas necessidades.

O HeyGen suporta a criação de vídeos animados e personagens personalizados?

Sim, o HeyGen capacita os usuários a produzir vídeos animados dinâmicos e utilizar um robusto Construtor de Personagens para animações personalizadas únicas. Você pode integrar diversos ativos de sua abrangente biblioteca de ativos e animações para dar vida à sua visão criativa.

Que tipos de vídeos de marketing posso produzir com o HeyGen?

Com o HeyGen, você pode criar de forma eficiente uma ampla gama de vídeos de marketing, incluindo vídeos explicativos, vídeos para redes sociais e demonstrações de produtos. Utilize seus modelos de vídeo profissionais e capacidades de texto para vídeo para gerar conteúdo de alta qualidade rapidamente.

Posso personalizar elementos de branding dentro dos meus vídeos usando o HeyGen?

Absolutamente, o HeyGen oferece extensos controles de branding para garantir que seus vídeos estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca. Você pode facilmente integrar seu logotipo, personalizar cores e usar imagens personalizáveis para manter uma aparência consistente e profissional em todo o seu conteúdo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo