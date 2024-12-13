Sim, o HeyGen é um criador de vídeos ideal para reaproveitar seu conteúdo em diversos canais de marketing de forma eficiente. Você pode aplicar uma marca consistente com nossa ferramenta de kit de marca, utilizando modelos de vídeo e redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para adaptar vídeos corporativos ou educacionais para plataformas como canais do YouTube, Reels do Instagram e TikTok.