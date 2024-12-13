Exemplos de Vídeos de Anúncios para Redes Sociais para Inspirar Sua Próxima Campanha

Aumente o engajamento com anúncios criativos para redes sociais. Gere facilmente visuais impressionantes usando avatares de IA do HeyGen para uma narrativa visual poderosa.

442/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo claro de 45 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas, ilustrando como um novo serviço pode impulsionar sua estratégia de conteúdo e campanhas de marketing. O estilo visual e de áudio deve ser profissional, mas amigável, com visuais brilhantes e limpos e uma voz calma e tranquilizadora de um avatar de IA gerado pelo HeyGen, garantindo clareza e confiabilidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de 60 segundos de conscientização de marca destinado a consumidores conscientes ambientalmente, contando uma narrativa visual envolvente sobre sustentabilidade. O vídeo deve empregar iluminação quente e natural, visuais serenos e música instrumental inspiradora, aprimorada pela geração de narração do HeyGen para transmitir uma mensagem sincera e fomentar forte conscientização da marca.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um exemplo autêntico de vídeo de anúncio de 15 segundos para redes sociais, apresentado em formato vertical, com um depoimento genuíno de cliente para atrair potenciais clientes em busca de experiências relacionáveis. O estilo visual deve imitar conteúdo gerado por usuários com iluminação natural e áudio claro, incorporando legendas via HeyGen para garantir máxima acessibilidade e impacto em todas as plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Anúncios Envolventes para Redes Sociais

Transforme seu marketing com anúncios de vídeo cativantes. Aprenda a criar vídeos de anúncios para redes sociais que impulsionam o engajamento e se destacam em qualquer plataforma.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro para Narrativa Visual
Comece delineando a mensagem e o roteiro do seu anúncio. Aproveite o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para transformar sua narrativa em cenas dinâmicas, focando em "narrativa visual" clara para capturar a atenção.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais Impulsionados por IA
Escolha entre uma variedade de "avatares de IA" para representar sua marca ou mensagem. Este recurso ajuda a produzir rapidamente "anúncios de vídeo impulsionados por IA", dando ao seu conteúdo um toque único e moderno.
3
Step 3
Adicione Legendas e Branding Essenciais
Aumente a acessibilidade e o alcance adicionando "Legendas automáticas" ao seu vídeo. Incorpore seus controles de branding (logotipo, cores) para manter uma identidade de marca consistente, garantindo que sua mensagem seja clara e reconhecível.
4
Step 4
Exporte para Máximo Engajamento em Redes Sociais
Otimize seu vídeo para várias plataformas de redes sociais utilizando "Redimensionamento de proporção e exportações". Garanta que seu anúncio esteja perfeitamente formatado para máximo "engajamento", seja para feeds verticais ou telas widescreen.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Histórias de Sucesso de Clientes Impulsionadas por IA

.

Aproveite a IA para transformar histórias de sucesso de clientes em anúncios de vídeo poderosos e envolventes que constroem confiança e impulsionam conversões.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de anúncios eficazes para redes sociais?

O HeyGen capacita os usuários a produzir rapidamente anúncios de vídeo de alta qualidade, impulsionados por IA, para várias plataformas de redes sociais. Aproveite nossos recursos para criar conteúdo envolvente com fortes chamadas para ação, aumentando o sucesso do seu marketing.

Quais opções de personalização estão disponíveis para exemplos de publicidade em redes sociais do HeyGen?

O HeyGen oferece ampla personalização para seus exemplos de publicidade em redes sociais, incluindo controles de branding para logotipos e cores, diversos modelos e uma rica biblioteca de mídia. Isso garante que o design do seu anúncio esteja perfeitamente alinhado com a narrativa visual da sua marca.

O HeyGen pode otimizar anúncios de vídeo para diferentes plataformas de redes sociais?

Sim, o HeyGen permite anúncios de vídeo otimizados para diversas plataformas de redes sociais, suportando redimensionamento de proporção para formatos como vídeo vertical. Adicione facilmente legendas profissionais e garanta que as especificações do seu vídeo atendam aos requisitos da plataforma para máximo engajamento.

Como o HeyGen simplifica a criação de conteúdo de vídeo para redes sociais?

O HeyGen simplifica o processo de produção de conteúdo de vídeo para redes sociais por meio de avatares de IA e capacidades de texto para vídeo. Isso permite a geração rápida de anúncios de vídeo curtos, transformando roteiros em visuais atraentes de forma eficiente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo