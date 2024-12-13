A HeyGen prioriza a segurança de nível empresarial, garantindo a criação de vídeos segura através de recursos como Integração SAML SSO e criptografia de todo o conteúdo. Nossa plataforma adere a altos padrões de segurança para fornecer um ambiente confiável e protegido para todas as suas necessidades de criação de vídeos corporativos, incluindo proteção de dados.