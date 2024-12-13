Gerador de Vídeos de Treinamento SOC: Crie Cursos Envolventes

Transforme seus Vídeos de Conscientização SOC com avatares de IA personalizados, tornando o treinamento de segurança complexo envolvente e fácil para todos os funcionários.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um Vídeo de Conscientização SOC de 45 segundos para todos os funcionários em geral, explicando as melhores práticas de privacidade de dados através de gráficos claros e concisos e uma estética amigável ao ambiente corporativo, aproveitando a conversão de texto para vídeo a partir de roteiro e incluindo legendas para acessibilidade com uma narração calma.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo instrucional de 60 segundos para as equipes de marketing e RH, demonstrando como usar sua nova plataforma de comunicação interna, apresentando um estilo visual dinâmico e com a marca, com cores da empresa da biblioteca de mídia/suporte de estoque, e uma geração de narração polida, destacando como um gerador de vídeo de IA pode manter a consistência da marca.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo rápido de 30 segundos de Treinamento de Conscientização em Segurança para trabalhadores remotos, focando na criação de senhas fortes, usando um estilo de explicação animada simples e limpa, construído a partir de modelos e cenas existentes e otimizado para várias plataformas usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações, com uma voz de IA clara e fácil de entender.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento SOC

Crie facilmente vídeos de treinamento SOC envolventes e precisos com IA, garantindo que sua equipe esteja sempre atualizada e em conformidade.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo seu conteúdo de treinamento SOC. Nossa plataforma transforma seu texto detalhado em um vídeo dinâmico usando a poderosa capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione entre uma ampla gama de avatares de IA realistas para apresentar seu material de treinamento. Esses avatares de IA ajudam a personalizar sua mensagem e aumentar o engajamento.
3
Step 3
Adicione Narrações de IA
Gere uma fala com som natural para seu vídeo com a avançada geração de Narração. Personalize a voz, o estilo e o idioma para combinar perfeitamente com suas necessidades de treinamento.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento
Após refinar seu vídeo, exporte-o facilmente usando nosso recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto, garantindo que esteja perfeitamente formatado para qualquer plataforma ou dispositivo para um treinamento eficaz de funcionários.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conceitos de Segurança Complexos

Transforme tópicos complexos de conformidade e conscientização em segurança SOC em conteúdo de vídeo facilmente compreensível usando IA, tornando o aprendizado acessível para todos os funcionários.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de conteúdo de vídeo de treinamento SOC?

HeyGen é um avançado gerador de vídeos de IA que simplifica a produção de conteúdo transformando texto em vídeo com avatares de IA realistas, tornando-o um gerador de vídeos de treinamento SOC ideal. Isso capacita as organizações a produzir rapidamente vídeos de Treinamento de Conscientização em Segurança envolventes e eficazes.

O HeyGen pode fornecer avatares de IA realistas e controle criativo para os vídeos da minha marca?

Sim, o HeyGen oferece uma ampla gama de avatares de IA realistas e controles abrangentes de branding, permitindo que você personalize elementos como logotipos e cores. Isso garante que seus projetos de vídeo gerados por IA mantenham uma identidade de marca consistente e profissional.

O que torna o HeyGen um gerador de vídeos de IA eficiente para diversas necessidades empresariais?

A plataforma do HeyGen se destaca em eficiência, permitindo uma rápida conversão de texto para vídeo com uma variedade de modelos e suporte multilíngue. Isso o torna perfeito para criar conteúdo para treinamento de funcionários, capacitação de vendas e treinamento de conformidade, com atualizações fáceis sempre que necessário.

O HeyGen suporta integração com sistemas de gestão de aprendizagem para implantação de treinamento?

Sim, o HeyGen oferece robustas capacidades de exportação SCORM, garantindo uma integração perfeita com LMS para seus vídeos de treinamento. Isso permite uma fácil implantação de seus vídeos de conscientização SOC de alta qualidade, completos com narrações profissionais de IA, dentro do seu ambiente de aprendizagem existente.

