Crie vídeos impressionantes com o Sneak Peek Video Maker
Crie promoções envolventes com facilidade usando modelos personalizáveis e avatares de IA para um toque profissional.
Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.
Não gostou do resultado?
Experimente uma destas sugestões.
Capture a essência do lançamento do seu próximo produto em um vídeo promocional de 60 segundos feito sob medida para profissionais de marketing antenados em tecnologia. Este vídeo utiliza a interface de arrastar e soltar da HeyGen e suporte a biblioteca de mídia/estoque para criar uma experiência visualmente impressionante. O estilo do áudio é animado e cativante, projetado para manter os espectadores atentos do início ao fim. Com a capacidade de adicionar legendas, sua mensagem será clara e acessível a todos.
Crie um burburinho em torno do seu último evento com um vídeo de prévia de 30 segundos, ideal para influenciadores digitais que buscam expandir seu alcance. O vídeo apresenta recursos de redimensionamento de proporção e exportação da HeyGen, garantindo que seu conteúdo fique perfeito em qualquer plataforma. O estilo visual é vibrante e energético, combinado com uma trilha sonora cativante que define o tom. Com o controle criativo em suas mãos, você pode personalizar cada detalhe para alinhar com a sua marca.
Apresente seu novo serviço com um vídeo promocional de 45 segundos, criado para proprietários de pequenas empresas ansiosos para causar impacto. Utilizando a geração de voz da HeyGen, este vídeo combina narração profissional com visuais impressionantes das funcionalidades de templates e cenas. O estilo de áudio é acolhedor e convidativo, projetado para construir confiança e conexão com seu público. Com o editor de vídeo da HeyGen, você pode ajustar cada elemento para criar um produto final refinado.
Motor Criativo
Sem equipe. Sem cortes. Apenas o seu Agente de Vídeo IA em ação
Criação de Vídeo Nativo
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construído com Estrutura e Propósito
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Casos de Uso
A HeyGen capacita criadores com seu criador de vídeos sneak peek, oferecendo modelos de vídeo personalizáveis e uma interface de arrastar e soltar para a criação de vídeos sem esforço. Melhore seu branding e envolva o público em canais de mídia social com soluções de vídeo impulsionadas por IA.
Crie Vídeos Sociais Cativantes.
Create captivating sneak peek videos for social media in minutes, boosting audience engagement and brand visibility.
Criação de Anúncios de Alta Performance.
Quickly produce high-performing promotional videos using AI, ensuring your brand message reaches the right audience effectively.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode aprimorar a criação do meu vídeo promocional?
A HeyGen oferece um poderoso criador de vídeos promocionais com modelos personalizáveis e uma interface de arrastar e soltar, permitindo que você crie conteúdos promocionais envolventes sem esforço. Com acesso a mídias livres de direitos autorais e controles de marca, você pode garantir que seus vídeos estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca.
Quais recursos o criador de vídeos de prévia do HeyGen oferece?
O criador de vídeos sneak peek da HeyGen oferece controle criativo com avatares de IA e capacidades de texto para vídeo, permitindo que você crie prévias cativantes. A plataforma suporta várias resoluções de vídeo e inclui ferramentas para adicionar legendas de texto e faixas de música para enriquecer suas prévias.
O editor de vídeo do HeyGen oferece suporte a canais de mídia social?
Sim, o editor de vídeo da HeyGen é projetado para otimizar conteúdo para canais de mídia social. Com opções de redimensionamento de proporção e exportação, você pode facilmente adaptar seus vídeos para plataformas como Instagram, Facebook e outras, garantindo que seu conteúdo fique excelente em todos os lugares.
Por que escolher a HeyGen para criação de vídeos?
A HeyGen se destaca na criação de vídeos com suas funcionalidades impulsionadas por IA, incluindo geração de voz e uma biblioteca de mídia abrangente. A interface intuitiva da plataforma e os extensos modelos de vídeo a tornam ideal tanto para iniciantes quanto para profissionais que buscam soluções de vídeo eficientes e criativas.