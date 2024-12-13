Crie vídeos impressionantes com o Sneak Peek Video Maker

Crie promoções envolventes com facilidade usando modelos personalizáveis e avatares de IA para um toque profissional.

510/2000

Explore Exemplos

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

um mosaico de imagens com uma que diz dominando o marketing nas redes sociaisum mosaico de imagens com uma que diz dominando o marketing nas redes sociais

Não gostou do resultado?
Experimente uma destas sugestões.

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

Prompt 1
Capture a essência do lançamento do seu próximo produto em um vídeo promocional de 60 segundos feito sob medida para profissionais de marketing antenados em tecnologia. Este vídeo utiliza a interface de arrastar e soltar da HeyGen e suporte a biblioteca de mídia/estoque para criar uma experiência visualmente impressionante. O estilo do áudio é animado e cativante, projetado para manter os espectadores atentos do início ao fim. Com a capacidade de adicionar legendas, sua mensagem será clara e acessível a todos.
Prompt 2
Crie um burburinho em torno do seu último evento com um vídeo de prévia de 30 segundos, ideal para influenciadores digitais que buscam expandir seu alcance. O vídeo apresenta recursos de redimensionamento de proporção e exportação da HeyGen, garantindo que seu conteúdo fique perfeito em qualquer plataforma. O estilo visual é vibrante e energético, combinado com uma trilha sonora cativante que define o tom. Com o controle criativo em suas mãos, você pode personalizar cada detalhe para alinhar com a sua marca.
Prompt 3
Apresente seu novo serviço com um vídeo promocional de 45 segundos, criado para proprietários de pequenas empresas ansiosos para causar impacto. Utilizando a geração de voz da HeyGen, este vídeo combina narração profissional com visuais impressionantes das funcionalidades de templates e cenas. O estilo de áudio é acolhedor e convidativo, projetado para construir confiança e conexão com seu público. Com o editor de vídeo da HeyGen, você pode ajustar cada elemento para criar um produto final refinado.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole no campo de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Motor Criativo

Sem equipe. Sem cortes. Apenas o seu Agente de Vídeo IA em ação

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativo

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construído com Estrutura e Propósito

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Sneak Peek

Crie vídeos de prévia cativantes sem esforço com nossas ferramentas e recursos intuitivos.

1
Step 1
Crie com Modelos de Vídeo
Inicie seu vídeo de prévia selecionando entre uma variedade de modelos personalizáveis. Esses modelos oferecem uma base criativa, permitindo que você se concentre em elaborar sua mensagem.
2
Step 2
Adicionar Legendas de Texto
Aprimore seu vídeo com legendas para destacar pontos chave. Nosso editor de vídeo facilita a adição e ajuste de texto, garantindo que sua mensagem seja clara e cativante.
3
Step 3
Selecione uma Faixa Musical
Escolha em nossa biblioteca de mídias livres de direitos autorais a trilha sonora perfeita que complemente o seu vídeo. Isso adiciona uma camada emocional à sua prévia, tornando-a mais memorável.
4
Step 4
Exportar em Diversas Resoluções de Vídeo
Uma vez que seu vídeo estiver pronto, exporte-o na resolução que melhor atenda às suas necessidades. Seja para canais de mídia social ou uma apresentação, você tem o controle criativo para garantir que ele fique ótimo em qualquer lugar.

Casos de Uso

A HeyGen capacita criadores com seu criador de vídeos sneak peek, oferecendo modelos de vídeo personalizáveis e uma interface de arrastar e soltar para a criação de vídeos sem esforço. Melhore seu branding e envolva o público em canais de mídia social com soluções de vídeo impulsionadas por IA.

Apresentar Histórias de Sucesso do Cliente

.

Highlight customer achievements with engaging AI videos, enhancing your brand's credibility and trustworthiness.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode aprimorar a criação do meu vídeo promocional?

A HeyGen oferece um poderoso criador de vídeos promocionais com modelos personalizáveis e uma interface de arrastar e soltar, permitindo que você crie conteúdos promocionais envolventes sem esforço. Com acesso a mídias livres de direitos autorais e controles de marca, você pode garantir que seus vídeos estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca.

Quais recursos o criador de vídeos de prévia do HeyGen oferece?

O criador de vídeos sneak peek da HeyGen oferece controle criativo com avatares de IA e capacidades de texto para vídeo, permitindo que você crie prévias cativantes. A plataforma suporta várias resoluções de vídeo e inclui ferramentas para adicionar legendas de texto e faixas de música para enriquecer suas prévias.

O editor de vídeo do HeyGen oferece suporte a canais de mídia social?

Sim, o editor de vídeo da HeyGen é projetado para otimizar conteúdo para canais de mídia social. Com opções de redimensionamento de proporção e exportação, você pode facilmente adaptar seus vídeos para plataformas como Instagram, Facebook e outras, garantindo que seu conteúdo fique excelente em todos os lugares.

Por que escolher a HeyGen para criação de vídeos?

A HeyGen se destaca na criação de vídeos com suas funcionalidades impulsionadas por IA, incluindo geração de voz e uma biblioteca de mídia abrangente. A interface intuitiva da plataforma e os extensos modelos de vídeo a tornam ideal tanto para iniciantes quanto para profissionais que buscam soluções de vídeo eficientes e criativas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo