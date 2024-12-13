Crie um anúncio vibrante de 15 segundos de "vídeos envolventes para o Snapchat" para um café local, visando jovens adultos na pausa do almoço. O estilo visual deve ser acelerado com cortes rápidos de comidas deliciosas e clientes felizes, ao som de uma faixa pop moderna. Utilize os "Modelos & cenas" da HeyGen para montar rapidamente uma promoção profissional e atraente.

