Criador de Anúncios de Vídeo no Snapchat: Crie Anúncios Envolventes Rápido
Crie anúncios de vídeo impressionantes no Snapchat com avatares de IA, produzindo conteúdo envolvente que melhora o desempenho dos seus anúncios.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Imagine um vídeo instrutivo de 30 segundos projetado para jovens adultos (18-25) apresentando um novo recurso de aplicativo de bem-estar, apresentado como um anúncio de vídeo no Snapchat. A estética visual deve ser limpa, moderna e envolvente, com música de fundo suave e calmante e um tom amigável e tranquilizador do apresentador. Este vídeo apresentará de forma proeminente os avatares de IA do HeyGen para transmitir a mensagem, proporcionando um rosto relacionável e profissional para a marca.
Desenvolva um anúncio de história cativante de 10 segundos para anunciar uma venda relâmpago de um aplicativo de jogos móveis, voltado para jogadores casuais e compradores móveis. O vídeo precisa ser visualmente energético, com gráficos ousados, transições rápidas, efeitos sonoros divertidos e uma narração urgente e empolgante para incentivar a ação imediata. Aproveite os modelos e cenas do HeyGen para montar rapidamente uma peça promocional de alto impacto usando as melhores práticas criativas.
Imagine um anúncio imersivo de 20 segundos demonstrando uma experiência de AR para um novo aplicativo de decoração de interiores, destinado a adotantes precoces que apreciam tecnologia inovadora e design moderno. O estilo visual deve ser elegante, futurista e altamente polido, mostrando os recursos de realidade aumentada integrados perfeitamente em ambientes reais, acompanhados por música de fundo ambiente e sofisticada para uma geração eficaz de anúncios em vídeo. A mensagem principal deve ser transmitida através da geração de narração do HeyGen, proporcionando uma narração clara e atraente.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Criação de Anúncios de Alto Desempenho.
Produza rapidamente anúncios de vídeo de alto desempenho no Snapchat usando IA, aumentando a eficácia e o alcance da campanha em minutos.
Anúncios de Vídeo Social Envolventes.
Gere anúncios de história cativantes no Snapchat e clipes de vídeo em minutos para chamar a atenção do público e aumentar o engajamento.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode simplificar a criação de anúncios de vídeo no Snapchat?
O HeyGen atua como um gerador de anúncios de IA intuitivo, simplificando o processo de criação de vídeos envolventes para anúncios no Snapchat. Utilize suas ferramentas criativas e avatares de IA para produzir rapidamente anúncios de vídeo de alta qualidade e profissionais, otimizados para vários formatos de anúncios.
Posso usar avatares de IA para melhorar meus anúncios de história no Snapchat?
Com certeza. O HeyGen oferece uma seleção de avatares de IA realistas que você pode integrar em seus anúncios de vídeo, incluindo anúncios de história, para aumentar o engajamento e transmitir a mensagem da sua marca de forma eficaz. Este recurso, combinado com controles de branding, torna seus vídeos únicos.
Quais recursos criativos o HeyGen oferece para gerar anúncios de vídeo?
O HeyGen é uma poderosa ferramenta criativa para produção de vídeo, oferecendo uma ampla gama de modelos de anúncios e um editor de vídeo robusto. Nossa plataforma capacita você a gerar anúncios de vídeo cativantes e criar roteiros de vídeo com facilidade, garantindo que as melhores práticas criativas sejam atendidas para suas campanhas.
Como o HeyGen garante que meus anúncios de vídeo sejam otimizados para diferentes plataformas e formatos de anúncios?
O HeyGen oferece suporte a redimensionamento de proporção de aspecto e várias opções de exportação, permitindo que você adapte perfeitamente seus vídeos envolventes para diferentes plataformas, incluindo os requisitos específicos para anúncios de vídeo no Snapchat e outros formatos de experiência de AR. Isso garante que seu conteúdo sempre pareça profissional.