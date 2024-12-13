Criador de Anúncios de Vídeo no Snapchat: Crie Anúncios Envolventes Rápido

Crie anúncios de vídeo impressionantes no Snapchat com avatares de IA, produzindo conteúdo envolvente que melhora o desempenho dos seus anúncios.

Crie um vídeo vertical atraente de 15 segundos para uma campanha de anúncios no Snapchat de uma marca de moda, direcionada ao público da Geração Z com uma nova coleção de streetwear. O estilo visual deve ser altamente dinâmico, apresentando cortes rápidos de modelos diversos em ambientes urbanos, gradação de cores vibrantes e uma trilha sonora de hip-hop em alta para criar vídeos envolventes. Utilize a capacidade de texto para vídeo do HeyGen para gerar rapidamente o fluxo narrativo inicial e o texto na tela.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo instrutivo de 30 segundos projetado para jovens adultos (18-25) apresentando um novo recurso de aplicativo de bem-estar, apresentado como um anúncio de vídeo no Snapchat. A estética visual deve ser limpa, moderna e envolvente, com música de fundo suave e calmante e um tom amigável e tranquilizador do apresentador. Este vídeo apresentará de forma proeminente os avatares de IA do HeyGen para transmitir a mensagem, proporcionando um rosto relacionável e profissional para a marca.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um anúncio de história cativante de 10 segundos para anunciar uma venda relâmpago de um aplicativo de jogos móveis, voltado para jogadores casuais e compradores móveis. O vídeo precisa ser visualmente energético, com gráficos ousados, transições rápidas, efeitos sonoros divertidos e uma narração urgente e empolgante para incentivar a ação imediata. Aproveite os modelos e cenas do HeyGen para montar rapidamente uma peça promocional de alto impacto usando as melhores práticas criativas.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um anúncio imersivo de 20 segundos demonstrando uma experiência de AR para um novo aplicativo de decoração de interiores, destinado a adotantes precoces que apreciam tecnologia inovadora e design moderno. O estilo visual deve ser elegante, futurista e altamente polido, mostrando os recursos de realidade aumentada integrados perfeitamente em ambientes reais, acompanhados por música de fundo ambiente e sofisticada para uma geração eficaz de anúncios em vídeo. A mensagem principal deve ser transmitida através da geração de narração do HeyGen, proporcionando uma narração clara e atraente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Anúncios no Snapchat

Projete rapidamente anúncios de vídeo cativantes no Snapchat que chamem a atenção e impulsionem o engajamento usando ferramentas poderosas de IA e recursos criativos.

1
Step 1
Escolha um Modelo de Anúncio
Inicie seu projeto de anúncios de vídeo no Snapchat de forma eficiente, selecionando entre uma variedade de modelos de anúncios pré-desenhados, adaptados para criação rápida.
2
Step 2
Gere Seu Roteiro com IA
Transforme seu conteúdo escrito em discurso envolvente usando o recurso de texto para vídeo do HeyGen para agilizar sua produção de vídeo.
3
Step 3
Adicione Avatares de IA
Eleve seus visuais incorporando avatares de IA realistas para narrar sua mensagem, tornando seu conteúdo criativo mais dinâmico e memorável.
4
Step 4
Exporte para Anúncios no Snapchat
Finalize seu anúncio de vídeo atraente usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para garantir que ele esteja perfeitamente otimizado e pronto para sua campanha de anúncios no Snapchat.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Anúncios de Histórias de Sucesso de Clientes

.

Desenvolva anúncios de histórias de sucesso de clientes convincentes para o Snapchat, construindo confiança e impulsionando conversões com depoimentos autênticos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de anúncios de vídeo no Snapchat?

O HeyGen atua como um gerador de anúncios de IA intuitivo, simplificando o processo de criação de vídeos envolventes para anúncios no Snapchat. Utilize suas ferramentas criativas e avatares de IA para produzir rapidamente anúncios de vídeo de alta qualidade e profissionais, otimizados para vários formatos de anúncios.

Posso usar avatares de IA para melhorar meus anúncios de história no Snapchat?

Com certeza. O HeyGen oferece uma seleção de avatares de IA realistas que você pode integrar em seus anúncios de vídeo, incluindo anúncios de história, para aumentar o engajamento e transmitir a mensagem da sua marca de forma eficaz. Este recurso, combinado com controles de branding, torna seus vídeos únicos.

Quais recursos criativos o HeyGen oferece para gerar anúncios de vídeo?

O HeyGen é uma poderosa ferramenta criativa para produção de vídeo, oferecendo uma ampla gama de modelos de anúncios e um editor de vídeo robusto. Nossa plataforma capacita você a gerar anúncios de vídeo cativantes e criar roteiros de vídeo com facilidade, garantindo que as melhores práticas criativas sejam atendidas para suas campanhas.

Como o HeyGen garante que meus anúncios de vídeo sejam otimizados para diferentes plataformas e formatos de anúncios?

O HeyGen oferece suporte a redimensionamento de proporção de aspecto e várias opções de exportação, permitindo que você adapte perfeitamente seus vídeos envolventes para diferentes plataformas, incluindo os requisitos específicos para anúncios de vídeo no Snapchat e outros formatos de experiência de AR. Isso garante que seu conteúdo sempre pareça profissional.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo