Gerador de Vídeo para Campanha de SMS: Aumente o Engajamento Instantaneamente

Crie facilmente vídeos de marketing cativantes a partir do seu roteiro usando capacidades avançadas de texto-para-vídeo para maiores conversões.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para profissionais de marketing digital e agências, um vídeo dinâmico de 45 segundos demonstrando como lançar rapidamente campanhas de marketing por SMS eficazes é essencial. Este vídeo precisa de gráficos modernos, música de fundo animada e um apresentador avatar de IA envolvente que guie os espectadores pelo processo de criação rápida, enfatizando o poder de um gerador de vídeo de IA.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo brilhante e focado em conversão de 30 segundos especificamente para equipes de vendas e profissionais de e-commerce, destacando uma oferta especial entregue via SMS. O estilo visual deve ser direto e orientado para a ação, apresentando chamadas claras para ação na tela e uma narração energética, com música de fundo mínima. Este vídeo personalizável se beneficiaria muito do recurso de Legendas para garantir máxima clareza e acessibilidade para chamadas de ação cruciais.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo tutorial de 1 minuto para criadores de conteúdo e assistentes de marketing novos em vídeo, mostrando como um vídeo de campanha de SMS pode ser gerado sem esforço. O vídeo deve ter uma narração calma e instrutiva, combinando elementos de gravação de tela com trechos polidos de avatar de IA. Ele demonstraria a seleção e personalização de um modelo pré-fabricado, enfatizando a utilidade de Modelos & cenas para criação rápida de conteúdo dentro de um ambiente de ferramentas de edição.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeo para Campanha de SMS

Produza rapidamente vídeos envolventes e personalizados para suas campanhas de marketing por SMS com IA, transformando texto em conteúdo visual dinâmico que captura a atenção.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece escrevendo ou colando sua mensagem de campanha. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo da plataforma para gerar automaticamente um rascunho de vídeo a partir do seu roteiro, garantindo que sua mensagem principal seja representada visualmente.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA e Visuais
Selecione um Avatar de IA para apresentar sua mensagem, adicionando um toque humano ao seu vídeo. Você também pode explorar vários modelos e mídias de estoque para melhorar o apelo visual do seu vídeo e criar conteúdo envolvente.
3
Step 3
Personalize e Refine Sua Mensagem
Melhore a acessibilidade e a clareza adicionando legendas ao seu vídeo. Você também pode aplicar controles de branding como seu logotipo e cores, e ajustar a proporção de aspecto para visualização móvel ideal.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Alta Qualidade
Uma vez que seu vídeo esteja completo, gere-o em alta qualidade, até resolução 4K, pronto para integração em sua plataforma de marketing por SMS. Entregue conteúdo de vídeo impactante diretamente para os telefones do seu público.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos para campanhas de marketing por SMS?

O HeyGen permite que você gere rapidamente vídeos envolventes para campanhas de marketing por SMS usando tecnologia avançada de gerador de vídeo de IA. Basta transformar seu texto em vídeo usando modelos personalizáveis e uma interface de arrastar e soltar fácil de usar, simplificando seu processo de criação de conteúdo.

O HeyGen pode gerar Avatares de IA realistas e narrações sincronizadas para meus vídeos?

Sim, o HeyGen possui Avatares de IA realistas e um poderoso gerador de voz de IA que cria áudio sincronizado a partir do seu roteiro. Esta ferramenta de texto-para-fala utiliza tecnologia de IA de ponta para produzir narrações com som natural para seus projetos de vídeo.

Quais opções de exportação estão disponíveis para vídeos criados com o HeyGen para várias plataformas?

O HeyGen permite que você baixe vídeos de alta qualidade adequados para várias plataformas de conteúdo de vídeo de marketing e redes sociais. Você pode exportar seus vídeos gerados por IA em saída de vídeo HD, incluindo resolução 4K, e eles são livres de marca d'água, com opções para redimensionamento de proporção de aspecto.

O HeyGen oferece recursos para melhorar a consistência da marca e a acessibilidade do vídeo?

Com certeza. Com o HeyGen, você pode manter a consistência da marca usando modelos personalizáveis e controles de branding para integrar seu logotipo e cores. Ele também inclui legendas automáticas e permite que você adicione facilmente chamadas para ação, garantindo que o conteúdo do seu criador de vídeo online seja acessível e eficaz.

