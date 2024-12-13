HeyGen é excelente para produzir vídeos de marketing de alta qualidade otimizados para redes sociais. A plataforma permite o redimensionamento de proporção, possibilitando que você adapte seus vídeos para várias plataformas. Com uma ampla seleção de modelos de vídeo e opções para diversos estilos de vídeo, HeyGen torna fácil engajar seu público onde quer que eles estejam.