Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de treinamento técnico de 90 segundos voltado para técnicos experientes em uma nova linha de montagem automatizada. A abordagem visual deve ser altamente detalhada, desmembrando etapas complexas, com narração precisa de Texto-para-vídeo a partir do roteiro e legendas integradas para garantir clareza para todos os aprendizes. Este "vídeo de treinamento técnico" detalhado se beneficiará das robustas capacidades de legendagem do HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo de anúncio de 45 segundos para todo o pessoal da fábrica, detalhando protocolos atualizados de evacuação de emergência. Use um estilo visualmente envolvente e ligeiramente urgente, aproveitando os diversos Modelos e cenas do HeyGen e incorporando visuais relevantes do suporte de biblioteca de mídia/estoque para transmitir informações críticas de forma concisa. Esta aplicação rápida de "criador de vídeo de treinamento" garantirá a rápida disseminação de atualizações vitais.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo explicativo de 2 minutos para equipes de gestão e operações, ilustrando os benefícios e a implementação de um novo sistema de controle de qualidade impulsionado por IA dentro da fábrica inteligente. A apresentação deve ser moderna e sofisticada, apresentando um avatar de IA entregando insights chave, com o vídeo otimizado para várias plataformas internas usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações. Isso demonstra o poder de um "gerador de vídeo de IA" para comunicação estratégica.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Seu Gerador de Vídeo de Treinamento para Fábrica Inteligente

Transforme procedimentos complexos em vídeos de treinamento claros e envolventes que capacitam sua força de trabalho e otimizam operações com nosso intuitivo gerador de vídeo de IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro e Selecione um Avatar de IA
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de treinamento na plataforma. Em seguida, selecione entre uma variedade de avatares de IA para ser seu apresentador na tela, dando vida ao seu conteúdo.
2
Step 2
Escolha entre Modelos Profissionais
Acelere a criação de vídeos escolhendo entre uma variedade de modelos profissionais projetados para diferentes cenários de treinamento. Personalize cenas para se adequar ao seu ambiente de fábrica específico.
3
Step 3
Gere Narrações de IA e Legendas
Gere instantaneamente narrações de IA com som natural para seu conteúdo de treinamento em vários idiomas. Melhore a acessibilidade para todos os aprendizes adicionando facilmente legendas precisas.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento
Finalize seu vídeo selecionando a proporção de aspecto ideal para seus canais de distribuição. Exporte seu vídeo de treinamento de alta qualidade, pronto para ser implantado nas plataformas de aprendizado da sua fábrica.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aumente o Engajamento no Treinamento de Funcionários

Aproveite vídeos gerados por IA com avatares e narrações para aumentar significativamente o engajamento e melhorar a retenção de conhecimento no treinamento de fábrica.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode facilitar a distribuição de vídeos de treinamento técnico para fábricas inteligentes?

O HeyGen simplifica o processo de exportação, permitindo que você crie vídeos de treinamento técnico de alta qualidade. Nossa plataforma garante compatibilidade, facilitando a integração do seu conteúdo de treinamento em pacotes LMS ou SCORM existentes para um treinamento e distribuição de funcionários sem complicações.

Quais recursos tornam o HeyGen um gerador de vídeo de IA eficiente para treinamento em fábricas?

O HeyGen é um poderoso gerador de vídeo de IA, oferecendo recursos como avatares de IA realistas e geração robusta de roteiros a partir de texto. Nossa extensa biblioteca de modelos e cenas ajuda você a produzir rapidamente vídeos de treinamento envolventes para fábricas sem exigir habilidades avançadas de edição.

O HeyGen suporta vídeos de treinamento multilíngues e recursos de acessibilidade?

Sim, o HeyGen suporta capacidades multilíngues abrangentes através de geração avançada de narração por IA e legendas automáticas. Isso garante que seus vídeos de treinamento de funcionários sejam acessíveis a uma força de trabalho diversificada, melhorando a compreensão em diferentes contextos linguísticos.

Como o HeyGen garante qualidade profissional para vídeos de treinamento em fábricas inteligentes?

O HeyGen permite que você produza vídeos de treinamento para fábricas inteligentes com qualidade profissional e branding consistente através de logotipos e cores personalizáveis. Nossa plataforma combina avatares de IA de alta qualidade, geração de narração clara e modelos prontos para uso para entregar conteúdo de treinamento polido e eficaz.

