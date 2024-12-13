Casos de Uso

A HeyGen revoluciona a criação de vídeos de slideshows com música ao aproveitar ferramentas impulsionadas por IA para aumentar a criatividade e a precisão técnica. Seja elaborando apresentações dinâmicas ou slideshows envolventes para redes sociais, recursos da HeyGen como o criador de vídeos de slideshow com IA e música de fundo sincronizada garantem que seu conteúdo cativa o público com facilidade.