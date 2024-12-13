Crie um vídeo de 30 segundos sobre um produto de cuidados com a pele, direcionado a entusiastas de skincare e blogueiros de beleza, destacando os benefícios luminosos de um novo sérum. O estilo visual deve ser claro e arejado, com close-ups de pele radiante, complementado por música de fundo suave e ambiente e uma narração profissional e informativa. Utilize os "Templates & scenes" do HeyGen para montar rapidamente uma apresentação polida e visualmente atraente do produto.

Gerar Vídeo