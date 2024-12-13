Imagine criar um vídeo de demonstração atraente de 30 segundos para um produto de skincare, destacando seu mais novo sérum, direcionado a entusiastas de skincare ávidos por rotinas comprovadas. O estilo visual deve ser claro e limpo, com iluminação suave e closes da aplicação do produto, acompanhado por uma música de fundo calma e elegante. Utilize a geração avançada de narração da HeyGen para narrar os benefícios de forma fluida, guiando os espectadores por cada etapa da demonstração do produto.

Gerar Vídeo