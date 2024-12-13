Gerador de Vídeos de Produtos de Cuidados com a Pele: Crie Anúncios Impressionantes Rapidamente

Aumente as vendas com conteúdo de vídeo de formato curto de alta conversão, criado facilmente usando os modelos e cenas da HeyGen.

Crie um vídeo de avaliação envolvente de 30 segundos onde um avatar de IA mostre os resultados dramáticos de antes e depois de usar um novo sérum anti-idade. Direcionado a entusiastas de cuidados com a pele que buscam resultados comprovados, empregando visuais brilhantes e limpos com uma narração amigável e confiável para construir credibilidade. Este vídeo curto deve aproveitar o poder de um gerador de vídeos de produtos de cuidados com a pele para destacar resultados transformadores.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de produto de e-commerce de 45 segundos demonstrando como integrar perfeitamente um novo hidratante em uma rotina diária de cuidados com a pele. Destinado a novos clientes, o vídeo deve utilizar modelos e cenas modernas e estéticas, com música calma e exibições visuais claras do produto, apoiadas pela biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen. Isso ajuda novos usuários a visualizar e adotar o produto sem esforço.
Prompt de Exemplo 2
Produza uma peça de vídeo narrativa envolvente de 60 segundos que aborde uma preocupação comum com a pele, como ressecamento, e depois apresente nossa máscara hidratante como a solução definitiva. Adaptado para indivíduos que buscam soluções eficazes, o vídeo deve incorporar gráficos informativos e visualmente atraentes, um tom animado e utilizar o recurso de texto para vídeo da HeyGen a partir de roteiro para explicações concisas e legendas para acessibilidade. Isso aumentará efetivamente as vendas ao educar o público.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de anúncio dinâmico de 15 segundos para redes sociais, focando em uma oferta por tempo limitado para nosso novo sérum de vitamina C. Este conteúdo de vídeo de formato curto deve cativar usuários ocupados de redes sociais e compradores impulsivos com cortes rápidos, música de fundo cativante, sobreposições de texto em negrito e um avatar de IA apresentando rapidamente a promoção. Garanta que esteja otimizado para várias plataformas usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Produtos de Cuidados com a Pele

Transforme rapidamente suas imagens e descrições de produtos de cuidados com a pele em vídeos envolventes para redes sociais e e-commerce com nosso intuitivo criador de vídeos com IA.

1
Step 1
Escolha Seu Modelo de Vídeo
Selecione um modelo de vídeo profissional de produtos de beleza projetado para exibir cuidados com a pele. Nossa extensa biblioteca inclui opções adaptadas para várias plataformas de redes sociais, tornando a criação de vídeos simples.
2
Step 2
Carregue Seus Recursos de Cuidados com a Pele
Carregue facilmente suas imagens de produtos e clipes de vídeo. Nosso editor de arrastar e soltar permite que você posicione e exiba seus produtos de cuidados com a pele com precisão dentro do modelo escolhido.
3
Step 3
Gere Narração Envolvente
Crie narrativas cativantes para seus produtos de cuidados com a pele. Aproveite nosso recurso de geração de narração para adicionar áudio claro e natural que explica os benefícios e o uso.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Quando seu vídeo de produto de cuidados com a pele estiver perfeito, exporte-o em alta resolução, otimizando para plataformas como redes sociais. Seu vídeo de produto de e-commerce finalizado está pronto para engajar seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Depoimentos e Sucessos de Clientes

.

Apresente avaliações autênticas de clientes e histórias de sucesso para sua linha de cuidados com a pele, construindo confiança e credibilidade com vídeos envolventes gerados por IA.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar a criação de vídeos de produtos de cuidados com a pele?

A HeyGen atua como um avançado criador de vídeos de produtos com IA, capacitando você a gerar vídeos cativantes de produtos de cuidados com a pele sem esforço. Aproveite os roteiros gerados por IA e diversos avatares de IA para apresentar seus produtos de forma envolvente, aumentando significativamente sua narrativa em vídeo.

A HeyGen oferece modelos para vídeos de produtos de beleza?

Sim, a HeyGen fornece uma ampla gama de modelos de vídeo com IA, incluindo modelos especializados para vídeos de produtos de beleza, para iniciar seus projetos criativos. Nosso editor intuitivo de arrastar e soltar permite fácil personalização, garantindo que suas exibições de produtos se alinhem perfeitamente com sua marca.

A HeyGen pode ajudar a criar conteúdo de vídeo de formato curto para redes sociais?

Absolutamente. A HeyGen é projetada para simplificar a criação de conteúdo de vídeo de formato curto de alto impacto, perfeito para plataformas de redes sociais. Produza facilmente vídeos de produtos de e-commerce envolventes e exibições dinâmicas de produtos com animações que capturam a atenção.

Quais recursos criativos a HeyGen oferece para vídeos de produtos?

Como um gerador abrangente de vídeos de produtos, a HeyGen oferece recursos criativos robustos, como geração de narração profissional, animações envolventes e suporte a uma extensa biblioteca de mídia. Você também pode personalizar cores e aplicar controles de branding para garantir que cada vídeo reflita a identidade única da sua marca.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo