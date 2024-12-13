Gerador de Vídeos de Treinamento de Habilidades: Crie Cursos Envolventes com IA

Crie vídeos de treinamento profissional para aprendizado e desenvolvimento usando avatares de IA, sem necessidade de habilidades de edição ou altos custos.

Crie um vídeo conciso de 1 minuto explicando uma nova funcionalidade de software para integração de funcionários. Este explicativo técnico deve apresentar um estilo visual profissional e direto, completo com uma narração clara gerada por IA. Utilize a poderosa capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen para transformar suas instruções detalhadas em um vídeo de treinamento polido, direcionado a novos funcionários que precisam de uma rápida familiarização.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para equipes internas e usuários de software, imagine um vídeo instrucional de 90 segundos projetado para explicar minuciosamente um novo módulo de software. O estilo visual e de áudio deve ser altamente envolvente e direto, apresentando um avatar de IA realista que guia os espectadores através de etapas complexas com demonstrações na tela. Aproveitar os avatares de IA do HeyGen proporcionará uma face consistente e profissional para seus vídeos de treinamento abrangentes, tornando recursos avançados acessíveis a todos.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo explicativo de produto atraente de 45 segundos voltado para potenciais clientes ou equipes de vendas, destacando a facilidade de uso de um novo produto tecnológico. Este vídeo deve adotar um estilo visual vibrante e moderno, incorporando visuais ricos de suporte de biblioteca de mídia/estoque e música de fundo envolvente, com legendas automáticas para acessibilidade. Enfatize a proposta de valor do produto usando o robusto suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para criar uma apresentação profissional e econômica.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo abrangente de treinamento de conformidade de 2 minutos para todos os funcionários da empresa, garantindo acessibilidade global. O estilo visual deve ser autoritário, mas acessível, usando uma variedade de Modelos e cenas profissionais e narrações claras em vários idiomas, e deve ser facilmente atualizado. Implemente os diversos Modelos e cenas do HeyGen para agilizar a criação de conteúdo para iniciativas de aprendizado e desenvolvimento, abordando efetivamente as necessidades de treinamento em toda a empresa.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Treinamento de Habilidades

Revolucione seu aprendizado e desenvolvimento com a criação de vídeos impulsionada por IA. Transforme texto em módulos de treinamento envolventes e agilize a integração de funcionários com resultados profissionais.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Comece inserindo seu conteúdo de treinamento. Cole seu texto diretamente ou utilize o Criador de Cursos por IA para gerar roteiros de forma fácil para seus vídeos de treinamento envolventes.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA e Cena
Aumente o engajamento visual escolhendo de uma biblioteca diversificada de avatares de IA e modelos profissionais. Personalize cenas para combinar perfeitamente com sua marca e objetivos de treinamento.
3
Step 3
Adicione Toques Profissionais
Aperfeiçoe seu vídeo com um gerador de voz por IA, legendas multilíngues e controles de branding como logotipos e cores. Garanta que seu treinamento seja claro, acessível e alinhado à marca.
4
Step 4
Exporte e Integre
Finalize seu vídeo de treinamento e exporte-o facilmente em vários formatos e proporções. Integre seu novo conteúdo de forma perfeita em seu LMS para um aprendizado e desenvolvimento eficientes.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique a Instrução de Habilidades Complexas

.

Transforme procedimentos intrincados ou conceitos técnicos em lições em vídeo fáceis de entender, tornando habilidades complexas acessíveis para todos os alunos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento de habilidades?

O gerador de vídeos de IA do HeyGen transforma texto em vídeos de treinamento envolventes usando Avatares de IA avançados e geração de voz natural por IA. Isso permite uma produção rápida de conteúdo sem a necessidade de habilidades extensas de edição, agilizando suas iniciativas de aprendizado e desenvolvimento.

Quais capacidades avançadas de IA o HeyGen oferece para produção de vídeos?

O HeyGen utiliza Avatares de IA de ponta e um poderoso gerador de texto-para-vídeo para criar conteúdo profissional. Esta plataforma de vídeo de IA oferece geração sofisticada de narração e recursos de legendagem automática, garantindo uma saída de alta qualidade e acessível para diversas necessidades de treinamento.

O HeyGen pode integrar-se com sistemas de aprendizado e desenvolvimento existentes?

Sim, o HeyGen é projetado para suportar integração LMS perfeita com várias plataformas de aprendizado e desenvolvimento, aprimorando seus programas de integração de funcionários e treinamento contínuo. Essa capacidade garante atualizações fáceis e distribuição eficiente de seus vídeos de treinamento gerados por IA.

O HeyGen suporta a criação de vídeos multilíngues para equipes globais?

Absolutamente. O HeyGen possui Traduções com 1 Clique e legendagem automática robusta, permitindo que você produza vídeos de treinamento em mais de 100 idiomas. Isso o torna um poderoso gerador de vídeos de IA para criar conteúdo acessível e inclusivo para aprendizado e desenvolvimento global.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo