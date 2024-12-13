Gerador de Vídeos de Treinamento de Habilidades: Crie Cursos Envolventes

Gere narrações autênticas em mais de 140 idiomas com nossa poderosa geração de narrações, tornando seus vídeos de treinamento acessíveis globalmente.

Imagine criar um vídeo dinâmico de 45 segundos para novos contratados, mostrando com facilidade as etapas essenciais de "Integração de Funcionários". Este prompt incentiva os usuários a "criar vídeos de treinamento" que sejam visualmente modernos e profissionais, utilizando os "Modelos e cenas" da HeyGen para rapidamente definir o clima e a estrutura. O áudio deve ser uma narração animada e amigável, perfeitamente adequada para um público recém-chegado ao seu novo papel.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de produto elegante de 60 segundos direcionado a equipes de marketing em tecnologia, destacando como a HeyGen funciona como um avançado "gerador de vídeo por IA" para rápida "produção de vídeo". O estilo visual deve ser polido e informativo, apresentando animações de texto nítidas na tela e maquetes da interface do produto. A narração, gerada através dos recursos "Texto para vídeo a partir de roteiro" e "Geração de narração" da HeyGen, precisa ser autoritária e envolvente, tornando recursos complexos facilmente compreensíveis para espectadores familiarizados com tecnologia.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo instrucional conciso de 30 segundos projetado para "equipes de L&D" que demonstre o processo de implementação de "atualizações sem esforço" em módulos de treinamento existentes. O estilo visual deve ser limpo, direto e apresentar gráficos simples e impactantes, com o áudio sendo uma narração profissional calma e educacional. Enfatize o uso dos "Avatares de IA" da HeyGen para entregar mensagens consistentes e "Legendas" para garantir acessibilidade a todos os aprendizes, tornando a revisão de conteúdo fácil.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo vibrante de 20 segundos de "Capacitação de Vendas" para equipes internas, ilustrando uma dica rápida ou um diferencial de produto para aumentar a confiança durante interações com clientes, tornando-o um "vídeo de treinamento" perfeito. Mire em um estilo visual dinâmico e envolvente, possivelmente incorporando elementos da extensa "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" da HeyGen. A narração deve ser confiante e persuasiva, e o resultado final deve ser otimizado para várias plataformas usando "Redimensionamento de proporção e exportações", garantindo o máximo alcance e impacto para profissionais de vendas em movimento.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento de Habilidades

Crie vídeos de treinamento envolventes e profissionais com IA, projetados para capacitar equipes de L&D e simplificar a educação de funcionários.

1
Step 1
Crie a partir de Roteiro ou Modelo
Inicie seu projeto colando seu roteiro diretamente ou selecionando entre uma variedade de modelos profissionais para criação rápida de conteúdo usando a extensa biblioteca da HeyGen.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar visualmente seu conteúdo de treinamento, aprimorando a qualidade geral da produção de vídeo e o engajamento.
3
Step 3
Adicione Narrações por IA
Aprimore seu vídeo com narrações realistas por IA em mais de 140 idiomas, garantindo que sua mensagem seja clara e universalmente compreendida pelo seu público.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Exporte facilmente seus vídeos de treinamento de alta qualidade em várias proporções, prontos para integração em seu LMS ou canais de distribuição interna.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique a Educação Especializada

.

Esclareça assuntos complexos como tópicos médicos através de vídeos gerados por IA envolventes, tornando a educação de habilidades especializadas acessível e eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de treinamento atraentes de forma eficiente?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de treinamento de alta qualidade com seu gerador de vídeo por IA intuitivo, transformando roteiros em conteúdo envolvente. Nossa plataforma simplifica todo o processo de produção de vídeo, tornando rápido e simples desenvolver materiais de treinamento impactantes.

Quais opções de personalização criativa estão disponíveis para minha produção de vídeo de treinamento?

A HeyGen oferece amplo controle criativo para seus vídeos de treinamento, incluindo modelos personalizáveis, gerenciamento de cenas e controles de marca para integrar seu logotipo e cores. Você também pode utilizar nossa biblioteca de mídia e ativos de estoque para aprimorar seu conteúdo, garantindo uma produção de vídeo única e com a sua marca.

O gerador de vídeo por IA da HeyGen pode suportar públicos diversos com vídeos de treinamento multilíngues?

Absolutamente. O poderoso gerador de vídeo por IA da HeyGen suporta mais de 140 idiomas, permitindo que você produza vídeos de treinamento multilíngues com facilidade. Essa capacidade, combinada com Narrações por IA e opções de Player de Vídeo Multilíngue, garante que seu conteúdo de treinamento alcance um público global de forma eficaz.

Como a HeyGen garante atualizações sem esforço para o conteúdo de vídeo de treinamento de habilidades?

A HeyGen torna a atualização do conteúdo de vídeo de treinamento de habilidades notavelmente simples. Nossa plataforma permite edições rápidas em roteiros, visuais e narrações, garantindo que seus materiais de treinamento permaneçam atuais e precisos sem a necessidade de regravações complexas ou extensa produção de vídeo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo